Bahçeli'den indirim çağrısı: Yüzde 2 ila 5 arası gerekir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Enflasyonla mücadelede gönül birliğini hayata geçirmeliyiz. Mal satan, pazarlayan şirketlerimizin, temel ihtiyaçların fiyatlarında yüzde 2 ile yüzde 5 arasında indirime gitmeleri gerekir." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Anadolu her şeyin şahididir. Ülkücü hareket de insanımın derdinin dermanı olmak için vardır. Geçtiğimiz hafta sonu 70 ilimizi ziyaret ettik. Kalan İllerimizi ve buralarda yaşayan vatandaşlarımızı samimiyetle kucaklayacağız. Kurulan tuzakları anlatacağız. Kötü niyetleri aktaracağız. Halkımızla bütünleşeceğiz. Geliyor gelmekte olan diyorlar ya biz de diyeceğiz, "Gidiyor gitmekte olan" diye. Türk milletini kaos anaforuna itemeyecekler. Kaçtıkları yere kadar kovalayacağız.

"BU ÜLKE HEPİMİZİN"

Cumhur İttifakı Türkiye'yi karanlık emellerden koruyacak.

Bu ülke hepimizindir. Bu vatan üzerinde yaşayan herkesin namusudur. Meseleleri geniş açıyla ele almak önce siyasi partilerin sonra herkesin sorumluluğudur. Birbirimizi suçlamak Türkiye'ye yapılacak en kötü zulümdür. Saldıran, tuzak kuran, zehir saçan ekonomik çetelerin, küresel tefecilerin neyi amaçladıkları milletimizin malumudur.

Her tavizin sorunların daha da karmaşıklaşmasına hizmet edeceğini aklımızdan çıkarmamalıyız.

"TÜRK MİLLETİ ALDANMAYACAK"

Bölücülük ittifakına, iftira siyasetine aziz Türk Milleti aldanmayacaktır. 2023'te Türk Milleti'nin yeni bir zaferine imza atacağız.

Yaşadığımız ekonomik sıkıntıların iç yüzünü doğru tespit etmek zorundayız, bu ülke hepimizindir.

Biliyoruz ki bir Türk dünyaya bedeldir. Çayımıza koyacak şekerimiz yoktu ama Çanakkale'de destanlar yazdık.

Yeri geldi silah bulamadık, mermi bulamadık, bunları alacak para bulamadık. Kuru ekmekle öğün geçirdik ama ne gam ne tasa. Elimize geçen çapalarla düşmana karşı koyduk.

"YETER Kİ BİRBİRİMİZE YAKIN OLALIM"

Ekonomik operasyonlarla milletimizi teslim alamazlar. Türkiye'ye ölümü göstererek sıtmaya razı etmeye çalışanlara müsaade edeceğimizi mi sanıyorlar?

Para yoksa buluruz, ordu yoksa kurarız, düşman yoksa mutlaka yeneriz. Yeter ki birbirimizin yakını olalım.

Merkez Bankası'nın rezervlerinin eridiği yalanlarına bel bağlayan zillet ittifakı, '128 milyar dolar nerede?' sorusunu soracaklarına, Türkiye'nin karşısında ne aradıklarını açıklamak mecburiyetindedir

Ekonomi, rakam ve grafikten çok daha öte bir alandır.

TEMEL İHTİYAÇLARDA YÜZDE 2 İLE YÜZDE ARASINDA İNDİRİM ÇAĞRISI

Ne ekonomi eski ekonomidir, ne de dünya eski dünyadır. Böylesi bir düzen Allah'ın nizamı olarak görülemeyecektir. Ekonomide yeni bir zihniyet devrimine ihtiyaç olduğunu görmeliyiz. Önümüzde dikilen bentleri birlikte aşmalıyız. Türkiye ekonomisinin yapısal zaafları vardır ve bellidir ancak hiçbiri çözümsüz olarak görülmemelidir. Dayanışma ve yardımlaşmaya en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, sokakları karıştırmaya çalışan odaklara milletimiz prim vermeyecektir. Ekonomik dengeleme ve normalleşmenin günbegün hayata geçtiğinin de görünmesini istiyoruz. Vatandaşlarımızın ekonomik sorunlardan istifade ederek servetlerine servet katanlarla kıran kırana mücadele edilmesini istiyoruz. Herkesin yapacağı fedakarlıklar vardır ve olmalıdır. Enflasyonla mücadelede gönül birliğini hayata geçirmeliyiz. Temel ihtiyaçların fiyatında yüzde 2 ile yüzde 5 arasında indirime gitmeleri gerekir. Zillet ittifakının bittik propagandasına kulak asmadan, darda ve zorda kalan vatandaşlarımıza elimizi uzatabiliriz.

"BİZ KAYYUM DEĞİLİZ"

Mutfaklarımızda büyük bir yangın var diyorlar. Erdoğan gitmeden ekonomideki sorunlar çözülemez diyorlar. Diyorlar ki Türkiye en büyük istikrarsızlığı Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nde yaşıyor. Yalan bunlarda, saptırma bunlarda, bunların alayı sahtekardır. Alayı aydınlıktan korkan müfteriler korosudur.

Biz kayyum değiliz, MHP'yiz. Bu tipler aslında bizim muhatabımız değildir. Kendisine ve partisine ihanet eden fırsatını bulunca milletine de ihanet eder. Bu şahsa sesleniyorum; kayyumu falan geç partine doldurduğun casuslarla birlikte hangi örgütlere peşkeş çektiğini adamsan açıkla. Zillet ittifakı bütün imkanlarıyla faaliyettedir. Kılıçdaroğlu sosyal medyadan video yayınlamaya iyiden iyiye merak salmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu fazla zahmete girme; CHP'nin başına bir kaset komplosuyla inmen, terörle mücadeleye hayır demen, terörizme gülücükler saçman, HDP'yi meşru sayman, terörist Demirtaş'ı övmen, İstiklal Marşı'nı okuyamaman, yabancı büyükelçilerden aman dilemen, senin lekeli mirasın olarak anılacaktır.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMASI

Bu mudur sizin helalleşmeniz? Buysa eğer siyasetiniz yere batsın diyorum. PKK'nın terör elebaşları özerklik şartıyla helalleşmeye hazır olduklarını açıklıyor. Peki CHP Genel Başkanı buna ne diyor? Utanmadan gayri milli diyen Kılıçdaroğlu, milliyetçiliğin derin manasını bilmeyen zilletin temsilcidir. Gayri milli arıyorsa çevresine baksın. Sayın Kılıçdaroğlu benim millet ve vatan sevgimin fitresini versem sana ve sülalene 100 yıl yeter. Erken seçim yoktur, hemen seçim yoktur, sevsen de sevmesen de alışman, riayet etmen tavsiyemdir.