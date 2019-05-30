  • BIST 87.186
  • Altın 247,357
  • Dolar 6,0234
  • Euro 6,7080
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 16 °C
»

Bahçeli'den 'İstanbul'un fethi' mesajı

Bahçeli, İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından mesaj yayımladı.
Bahçeli'den 'İstanbul'un fethi' mesajı

Bahçeli, "Fetih, muazzam bir sıçrama hali, müstesna bir yükseliş hamlesi, mübarek bir mücadelenin mükâfatıdır. Fazilet olmadan, Fatih bulunmadan, fedakârlık gösterilmeden, fakih ve falih bir irade sergilenmeden muktedir ve mutlak bir fethin gerçekleşmesi mümkün değildir. Fetih canlı ve dinamik bir süreçtir. Nitekim büyük fetihlerin sonuçları asırlar boyunca yankı bulmuş, çağların akış ve ilerleyişini temelinden etkilemiştir" dedi.

'FETİH, SABRIN, SEVGİNİN, İMANIN İRADESİDİR'

Bahçeli, İstanbul'un fethinin, gelmiş geçmiş en büyük, en görkemli ve en göz alıcı fetihlerden birisi olduğunu, bu sayede tarihin aktığı yatakla birlikte insanlık, coğrafyalar, medeniyet ve kültürlerin değişime uğradığını belirtti. Bahçeli, şöyle dedi:

"Fetih bir işgal ve istila değil; sabrın, sevginin, imanın iradesidir. 566 yıl önce Türk milleti, Efendimiz tarafından fethi müjdelenen İstanbul'a bileğinin hakkıyla, aklının marifetiyle, inanmışlığının lütfuyla mührünü vurmuştur. Bu mührün sökülmesi, bu mührün silinmesi imkansız olduğu gibi, bunu düşünenler vahim bir sapmanın ve sapkınlığın içindedir. Mehmedimizi Fatih, Konstantinopolis'i İstanbul yapan; hilali haçın önüne çıkaran, çan seslerini susturup, ezanımızı yücelten fetih, Türk milletinin muhteşem bir kazanım ve iftiharıdır. Fethimiz uzun bir hazırlık devresinin, yüzyılları bulan arayış ve ülkünün kutlu bir mahsulüdür. Fetih hareketiyle birlikte zulüm bitmiş, köhnelik son bulmuş, karanlığın perdesi inmiş, kalleş ve kötürüm emeller çöpe gitmiş; mukaddes ümitler, muzaffer özlemler, harcı muzafferlik ve muvaffakiyetle karılmış Türklüğün mukadderatı hamd olsun kazanmıştır."

'FETHİMİZ KUTLU OLSUN'

Bahçeli, "İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümünde cihangir hükümdarımız Fatih’i, fetihte görev alan kahraman ecdadımızı, kanlarıyla bu toprakları sulayan muhterem şehitlerimizi rahmetle, hürmetle anıyorum. Ruhları şad olsun, Rabbim hepsinden razı olsun. Fethimiz kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bahçeli'den 'İstanbul'un fethi' mesajı30 Mayıs 2019 Perşembe 06:33
  • Üsküdar'da hastanede yangın30 Mayıs 2019 Perşembe 06:30
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'u kaybetmenin acısını 566 senedir içlerinden atamayanlar var30 Mayıs 2019 Perşembe 02:48
  • İsrail 17 Eylül'de erken seçime gidecek30 Mayıs 2019 Perşembe 02:47
  • Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim görevden uzaklaştırıldı30 Mayıs 2019 Perşembe 02:17
  • Pençe Harekatı'nda yaralanan 2 asker şehit oldu30 Mayıs 2019 Perşembe 02:10
  • İmamoğlu Hırka-i Şerif'i ziyaret etti29 Mayıs 2019 Çarşamba 16:44
  • Galatasaray Adası paravanlarla çevriliyor29 Mayıs 2019 Çarşamba 16:37
  • Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ‘Pençe Harekatı’ ile ilgili önemli açıklama29 Mayıs 2019 Çarşamba 16:03
  • Tokat'ta sahte bomba ile kuyumcu soygunu: Tezgaha bıraktı altınları alıp kaçtı29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti