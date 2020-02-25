Bahçeli'den Putin'e çok sert tepki: ikili oynuyor

MHP lideri Devlet Bahçeli, İdlib'deki gelişmeleri değerlendirdi ve "Rusya ile stratejik ortak ve müttefik değiliz" dedi. Bahçeli, Rusya Devlet Başkanı Putin'i de ikili oynamakla suçladı.

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin konuşmasının satır başları şöyle:

"Türkiye, deprem felaketiyle bir kez daha yüzleşti. İran'ın Türkiye sınırına yakın yerinde gerçekleşen sarsıntı, maalesef can ve mal kayıplarına yol açmıştır... 4'ü çocuk 9 kardeşimiz hayatını kaybetmiştir...

Ülkemiz deprem tehdidiyle karşı karşıyadır, etkili tedbirler alınmalıdır. Depremle yaşamayı öğrenmeliyiz ancak atıl ve hareketsiz kalmayı aklımızdan dahi geçirmemeliyiz...

ALMANYA'DAKİ IRKÇI SALDIRI

Almanya'nın Hanau şehrinde bir katil ortalığı kana bulamıştır. Bu cani 5'i Tür vatandaşı olmak üzere 10 kişiyi katletmiştir. Batı Avrupa'da yaygınlaşan ırkçı saldırılar ortadadır. İnsan hakları, demokrasi ve hoşgörü konularında lafa gelince mangalda kül bırakmayan Avrupa'daki bu durum çarpıcıdır...

Hiç kimse bize medeniyet dersi vermeye kalkışmamalıdır. Biz herkesin de ederini bilir ve yeri geldiğinde maskeleri indiririz... Kendi ülkelelerinde milliyetçiliği yükseltip başka ülkelerdekilere söz söyleyenlerin niyetleri bellidir. Sömürgeciğilin hedefindeki ülkelerin milli hassasiyetinin ortadan kaldırılmaya çalışıldığı bilinmektedir...

Türk milliyetçiliği ile ırkçılığı aynılaştırmaya hizmet edenlerin niyetleri ortadadır. Türk milliyetçiliğini kim karalıyorsa hainlerle işbirliğine giren köksüzlerdir... Varlık ve birlik mücadelesi veren Avrupa Türklüğünün her daim yanlarında olduğumuzu söylüyorum... Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin Türk ve İslam düşmanlığının ürediği bataklığı kurutup suçlularla mücadele etmelerini diliyorum.

HOCALI KATLİAMI

Tam 28 yıldır Dağlık Karabağ'ın Hocalı kasabası Türklüğün vicdanında bir sızıdır... Hocalı'da gerçekleşen katliam geçtiğmiz yüzyılın en vahşi olaylarındandır... Resmi verilere göre 613 soydaşımız Hocalı'da şehit edilmiştir... Ermeniler haksız şekilde toprak ele geçirmişler, 1 milyon Azerbaycanlı göç etmek zorunda kalmıştır. Dağlık Karabağ'ın istilası dünyann göz önünde yaşanmıştır. Ermenistan, Türk yurdundan hala çekilmemiştir, Dağlık Karabağ inlemektedir. Uluslarası toplum yaşananlara tepki göstermemiştir. BM'nin çağrısına Ermeni zulmü karşılık vermemiştir.. Hocalı'da soykırım yapılmıştır, bunun namlularına cezai yaptırım uygulanmamış, uluslararası toplum yaşananlara soykırım dememiştir... Hocalı, Dağlık Karabağ, Azerbaycan Türktür...

"RUSYA İLE MÜTTEFİK DEĞİLİZ"

İdlib deyim yerindeyse fokur fokur kaynayan kanlı kazana dönüşmüştür. Rusya destekli rejim güçlerinin saldırıları devam etmektedir. Şehitlerimiz vatan topraklarına emanet edilmiştir. Hüznümüz tarif edilemez...Elbette şehitler ölmez, kanlarının yerde kalmayacağını biliyor, bunu sabırsızlıla bekliyoruz... Kahramanlarımızz haklarını ödememiz mümkün değildir. Hepsiyle övünüyor, alınlarından öpüyorum.

İdlib'le ilgili altı çizilmesi gereken muamma, rejim güçlerinin bu ayın sonuna kadar gözlem noktalarının gerisine çekilip çekilmeyeceğidir... Bütün ihtimalleri hesaba katmak, sahada ve masada yer tutmak hayati ve zaruridir... İdlib pekçok şeye gebedir. Türk askeri tek taraflı işgal amaçlı değil, Astana ve Soçi ruhuna uygun şekilde orada bulunmaktadır... Türkiye'nin geri adımı düşünelemeyek, zalim Esad döktüğü kanların hesabını damla damla ödeyecektir. Putin'in ikili oynaması, önde Sayın Erdoğan'a sarılırken arkada Esad'ı kucakalması tam bir çelişkidir.

Türkiye ile Rusya stratejik ortak değildir, müttefik değildir. İki ülke arasında siyasi, ticari ve ekonomik ilişki ağları güçlenmiştir. İdlib'deki gerilim, domates yüklü tırlarımızın Rusya sınırında beklemesine neden oluyorsa, samimiyetiszlik zirve yapmış demektir... Biz kuzu olup baş eğmeyiz, bozkurt olur zalimleri tepeleriz...

Bahçeli'nin sözlerinden öne çıkan diğer noktalar şöyle:

- Cumhuriyet savcıları, HDP'nin bölücü kongresiyle ilgili gecikmeksizin soruşturma açmalıdır... HDP, Türksüz anayasa diyor, aynı şeyi CHP de istiyor... Ha HDP ha CHP. Ha Serok ha Babacan. Alayı birdir, hepsi aynı alçak ve karanlık yolun yolcularıdır...

- MHP, Cumhur İttifakı'nın bir parçasıdır. Biz hükümet ortağı değiliz, yönetimde siyasi sorumluluğumuz da bulunmuyor. İdari tasarruflar tamamen hükümtitn tekelindedir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın onayıyla Avusturya'ya büyükelçi tayin edilmiştir. Atamayla büyük bir eleştiri sağanağı başlamıştır. Ahlaksız bir süreç devreye alınmıştır. Büyükelçinin ülkücü katili olduğu iddiası gündeme taşınmıştır.

(1 Mart 1977'de yaşananlar) Mustafa Erol şehit olmuştur... Şehit naaşının resmedildiği fotoğraf gözümüzün önünde gitmemiştir. Merhum şehidimizin katilini kim ya da kimler olduğu resmi olarak tam bilinmeden, sosyal medyada provokasyon yapan, bize dava öğretmeye çalışanların varlığı da teker teker açığa çıkmıştır... Atamayla ilgili sorumluluk hükümettedir...

Bu tuzağa bazı milletvekillerimiz ve parti yönetimimizden isimlerin de düşmesi ibretkik bir vakadır. Şehidimizi de, söyleyeceğimiz sözü de biliriz. Bize sosyal medya yolcusu değil davamızın hancısı lazımdır...