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Bahçeli'den sert tepki: Bu dil, terörist Karayılan'ın dilidir

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Gara'da devleti karalamak, terör örgütü PKK'yı aklamak demektir. Bu dil, terörist Karayılan'ın dilidir."
Bahçeli'den sert tepki: Bu dil, terörist Karayılan'ın dilidir

MHP Genel Başkanı Bahçeli  "Gara katliamını devletin üstüne yıkma oyunu maalesef malum siyasi partilerin temel propagandası haline gelmiştir. Terörle mücadeleyi gölgelemek, bu alandaki muvaffakiyeti örselemek isteyen zillet ittifakı ağız birliği halinde ve hiç utanmadan konuşmaktadır. CHP Genel Başkanı’nın, Sayın Cumhurbaşkanımızı sorumlu gösterme çabası, İP Başkanı’nın Gara faciasında siyaset parmağı araması, üstelik her iki partinin HDP’ye en küçük eleştiri dahi yapamaması utanç verici bir çirkinlik, PKK’nın yedek kulübesi olduklarının delilidir. "

- "Bilinmesini özellikle ve önemle isterim ki, Cumhur İttifakı’nın ortağı olarak şayet Gara’yla ilgili bir sorumlu aranıyorsa biz de varız, bu sorumluluğun altına seve seve girmeye hazırız. Türk devleti Gara’da hata yapmamış,hıyanete bedel ödettirmiştir. Zilletin karın ağrısı budur."

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