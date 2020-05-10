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Bahçeli'den talimat: Kayseri'deki tüm ülkü ocakları kapatıldı

Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek’in vefatının ardından cenazenin Kayseri'ye getirilmesi halinde cenaze törenine izin vermeyeceklerini söyleyen Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Turan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla görevden alındı.
Bahçeli'den talimat: Kayseri'deki tüm ülkü ocakları kapatıldı

Serdar Turan konuyu sosyal medya hesabından şöyle duyurdu: “Kıymetli büyüğümüz Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin emriyle Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı görevim sona ermiştir. Bundan sonra da bir ülkücü olarak liderimizin emrine olmaya devam edeceğim. Kamuoyuna duyurulur.” 

BAHÇELİ BİZZAT ARADI 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’u arayarak kararını bildirdiği, bunun üzerine Ersoy’un MHP İl Başkanı Serkan Tok ile birlikte Ülkü Ocakları binasına giderek Turan’a Bahçeli’nin kararını tebliğ edip Ülkü Ocakları binasının anahtarlarını teslim aldıkları öğrenildi.

LİDERİMİZİN TAKDİRİ 

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy konuyla ilgili konuştu ve “Liderimiz beni telefonla arayarak durumu bildirdi, İl Başkanımız Serkan Tok ile birlikte ocağımıza giderek Serdar Turan’a durumu tebliğ edip anahtarlarımızı teslim aldık.  İl ocak ve bağlı bütün ocaklar liderimizin talimatıyla ikinci bir emre kadar kapalı kalacak. Tamamıyla liderimizin takdiridir.” dedi.

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