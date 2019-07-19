Bahçelievler Haze Daze Coffe sahibi Kerem Keleş: Özgür çalışmak istiyoruz

Bahçelievler’de butik kahve işletmecisi genç girişimci Kerem Keleş, “Bizim neslimiz, zengin olmak için değil, özgür çalışmak için kendi dükkanını açıyor” dedi.

Üçüncü nesil olarak adlandırılan butik kahveciler büyük şehirlerin hemen hemen her köşesinde karşımıza çıkmaya başladı. Kahve zincirlerinin aksine çekirdeğinden sunumuna kadar tamamen kendine özgü olan bu kahvecilerin işletmecileri ise genellikle gençler. Bahçelievler Haze Daze Coffe işletme sahibi Kerem Keleş de gazetemize sektöre girişi, bu işin nasıl yaygınlaştığını anlattı. ‘Bizim nesil özgürlüğüne düşkün o yüzden herkes kendi işini yapmak istiyor” diyen Keleş kahvenin son 10 yılda özellikle genç neslin hayatında büyük bir yer tuttuğunu söyledi.

ZENGİN OLMAK DEĞİL ÖZGÜR ÇALIŞMAK İSTİYORUZ

Keleş, “Zengin olacağım edasıyla yapılan işler değil bunlar. Açıkçası ben başka yerde de çalışsam ayda kazanacağım yine aynı para. En azından kendi işimi yapıyorum. Başkasının emri altına girmiyorum. Yöneticilerin açık konuşuyorum egolarını tatmin etmeye çalışmıyorum. Hatta maaşlı çalıştığım yerden daha az para kazandığım da oluyor. Sonuçta kendi emeğim diyorum. Eminim benim gibi bu işi yapan birçok arkadaşım da böyle düşünüyor.”

SOSYAL MEDYA BU İŞİN ÇOK BÜYÜK BİR PARÇASI

Keleş, “Sosyal medya bu işin yüzde 100’ü diyebiliriz. Artık insanlar gittikleri yerlerde lezzetten önce mekanın iç dizaynına önem veriyor. Sırf oraya fotoğraf çektirmeye geliyor ve gelmişken kahve içiyor. O yüzden bizim gibi üçüncü nesil kahveciler tasarıma çok önem veriyor. Ben sade bir dükkan modelini tercih ettim. Buraya gelen müşterilerimizi yormayacak tedirgin etmeyecek rahat bir ortam olmasını istedim.”

KENDİ DAMAK TADINIZI SATIYORSUNUZ

Keleş, “Bizim gibi kahvecilerin en büyük avantajı özgür çalışmamızın yanı sıra damak tadında da özgür olmanız. Kahve zincirleri ile yarışmıyor kendi kendinize yarışıyorsunuz. Kendinize göre bir damak tadı oluşturup bunu insanların beğenisine sunabiliyorsunuz. Bunu beğenenler sizi tercih ediyor. Yani sabit bir damak tadına bağlı kalma zorunluğunuz yok.”

ORTA GELİRLİ AİLENİN ÇOCUKLARI

Keleş, “Ben eskiden büyük bir kahve zincirinde yöneticilik yaptım. 4 yıl önce karar verdim bu işe girmeye. Gerek tecrübem gerekse dediğimiz gibi çalışma ortamında özgürlüğü istememden dolayı kendi işimi yapabileceğime karar verdim. Bu işe girenlerin geneli orta gelirli ailelerin çocukları. Kredi ile borçlanarak dükkân açıyoruz. Başta dediğimiz gibi bir zengin olma hevesiyle değil özgürce çalışmak için bu işe giriyoruz.”

MÜŞTERİYLE SAMİMİYET VE TEMİZLİK EN ÖNEMLİ NOKTALAR

Keleş, “Fakat bu işte altın nokta müşteri ile bir esnaf müşteri ilişkisi kurmayacaksınız. Onlarla bir arkadaş gibi olacaksınız. Ben çoğuyla burada arkadaş oldum onlarla otururum. Güven ve samimiyet çok önemli. Onun dışında en önemlisi temizlik. İnsanlar asla temiz olmayan yerde oturmaz. Ne kadar güzel dükkân yaparsanız yapın, ne kadar lezzetli bir kahveniz tatlınız olsun sonuçta temiz değilseniz bunların hepsi boşa gidiyor.”

Erkal Erdoğan//HABERVAKTİM

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