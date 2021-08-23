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Bahçelievler’de 500 öğrenciye doğa bilinci eğitimi

Son zamanlarda artan orman yangınları ve sel felaketlerine dikkat çekmek amacıyla ilçe genelinde yaz okulu öğrencilerine farkındalık olması için “Geleceğe Söz Veriyorum” teması çerçevesinde eğitimler veriliyor.
Bahçelievler’de 500 öğrenciye doğa bilinci eğitimi

Bahçelievler Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, uzman eğitmenler tarafından Bahçelievler Belediyesi Millet Bahçesi’nde haftanın belirli günlerinde; doğa bilincini, çevreye duyarlı olmayı, hayvanları sevmeyi ve korumayı, insanlara yardımcı olmayı öğretmek amacıyla yaklaşık 500 yaz okulu öğrencisine eğitimler veriliyor.

YAKLAŞIK 500 ÖĞRENCİYE EĞİTİM VERİLDİ

Bahçelievler Belediyesi Spor Antrenörü Cihan Yavuz, “Bahçelievler belediyesi olarak zaten bizim iki tane mottomuz var; sağlık ve spor. Buna yeşili ve doğayı da ekleyelim dedik ve ‘Geleceğe Söz Ver’ adı altında yaklaşık 500 öğrencimize doğada nasıl davranması gerektiğinin eğitimini verdik” dedi. 

“DOĞADA AYAK İZİMİZDEN BAŞKA HİÇBİR ŞEY BIRAKMIYORUZ”

Çocuklara aslında sadece Türkiye'yi değil, dünyayı nasıl korumaları gerektiğinin eğitimlerini verdiklerini söyleyen Yavuz, “Küçük yaşta eğer biz çocuğumuza çöp atmaması gerektiğini öğretirsek, büyüdüğü zaman gerçekten doğasını koruyan, hayvanını koruyan, insanını koruyan bir genç olacak. Doğada ayak izimizden başka hiçbir şey bırakmayacağımızı öğretiyoruz. Ağaç dikmenin öneminden bahsediyoruz. Eğer çocuklar ağaç dikerse bir ağaçta milyonlarca ağacın yaşadığını ve nefes olduğunu öğretiyoruz. Eğer çocuklar yere cam ve pet şişe atmazsa, doğayı kirletmezse küresel sıcaklığın düşeceğini öğretiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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