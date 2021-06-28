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Bahçelievler'de 6. kattan düşen kadın hayatını kaybetti 

Bahçelievler'de gece saatlerinde 6 katlı bir binanın en üst katında oturan kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle yaşadığı bina ile yandaki apartmanın boşluğuna düştü.
Bahçelievler'de 6. kattan düşen kadın hayatını kaybetti 

Olay yerine gelen sağlık ekipleri düşen kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan kadının yakınları gözyaşlarına boğuldu. 
Olay Bahçelievler, Hürriyet Mahallesi'nde gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aladağ 1 Sokak'ta bulunan 6 katlı bir binanın en üst katında eşi ve iki çocuğuyla yaşayan Hülya Karabul(39) henüz bilinmeyen bir nedenle oturduğu bina ile yandaki apartmanın arasındaki boşluğa düştü.

Gürültüye evlerinden çıkan bina sakinleri, iki bina arasında ağır yaralanan Karabul'u görünce durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Karabul'u düştüğü yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri de itfaiye ekipleri ile iki bina arasına girerek yaptıkları incelemede Karabul'un hayatını kaybettiğini belirledi. 

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YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Bu sırada olay yerinde bekleyen Karabul'un yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri, binada oturan Karabul'un yaşadığı evde ve iki bina arasındaki düştüğü alanda olay yeri çalışması yaptı. Polis ekiplerinin çalışmasından sonra Karabul'un cansız bedeni Yenibosna Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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