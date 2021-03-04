  • BIST 1.525
  • Altın 411,843
  • Dolar 7,4824
  • Euro 9,0078
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 5 °C
» »

Bahçelievler'de çaldığı klimayı sırtlayıp götürürken polise yakalandı

Bahçelievler'de çaldığı klimayı sırtlayıp götürürken polise yakalandı
Bahçelievler'de çaldığı klimayı sırtlayarak götürülen kişi, yakalandı. Şüphelinin klimayı sırtlayıp götürdüğü anlar kameraya yansıdı.

Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'nde çaldığı klimayı sırtına alıp götüren kişi, şüphe üzerine polis ekiplerince durduruldu.  Yapılan incelemede S.K. (36) isimli şüphelinin klimayı çaldığı belirlenince gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Şüphelinin klimayı bir kişinin yardımıyla sırtlayıp götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Boğazına bıçak dayayan husumetlisinden müşteriler ile çalışanlar kurtardı
Boğazına bıçak dayayan husumetlisinden müşteriler ile çalışanlar kurtardı
Bahçelievler'de çaldığı klimayı sırtlayıp götürürken polise yakalandı
Bahçelievler'de çaldığı klimayı sırtlayıp götürürken polise yakalandı
İlginç ağaç kavunu (kavun ağacı) ve meyvesi
İlginç ağaç kavunu (kavun ağacı) ve meyvesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bu hafta 20 bin Kovid-19 aşısını daha KKTC'ye gönderiyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bu hafta 20 bin Kovid-19 aşısını daha KKTC'ye gönderiyoruz
Kadının çocuğu darbetmesi kamerada
Kadının çocuğu darbetmesi kamerada
Filyasyon ekibi tulumuyla hırsızlık kamerada
Filyasyon ekibi tulumuyla hırsızlık kamerada
Son Eklenen Videolar
Kadının çocuğu darbetmesi kamerada
Kadının çocuğu darbetmesi kamerada
Ataşehir'de fabrikada yangın
Ataşehir'de fabrikada yangın
Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa’nın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa’nın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'a iki raylı sistem hattı daha kazandırıyoruz
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'a iki raylı sistem hattı daha kazandırıyoruz
Arnavutköy'de fabrikada patlama
Arnavutköy'de fabrikada patlama
'Dur' ihtarına uymadı, patlak lastikle 2 kilometre kaçtı; Bekçileri hasım sandım
'Dur' ihtarına uymadı, patlak lastikle 2 kilometre kaçtı; Bekçileri hasım sandım
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti