Bahçelievler'de çaldığı klimayı sırtlayıp götürürken polise yakalandı

Bahçelievler'de çaldığı klimayı sırtlayarak götürülen kişi, yakalandı. Şüphelinin klimayı sırtlayıp götürdüğü anlar kameraya yansıdı.
04 Mart 2021 Perşembe 10:46
Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'nde çaldığı klimayı sırtına alıp götüren kişi, şüphe üzerine polis ekiplerince durduruldu. Yapılan incelemede S.K. (36) isimli şüphelinin klimayı çaldığı belirlenince gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Şüphelinin klimayı bir kişinin yardımıyla sırtlayıp götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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