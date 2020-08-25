Bahçeli’nin danışmanından Nihat Doğan’a tepki: Sanatçı geçinen zırtapoz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı Yıldıray Çiçek, teröre destek veren HDP’lilerin tutuklanmalarını eleştiren Nihat Doğan’a sert tepki: “Sanatçı geçinen zırtapoz…”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı Yıldıray Çiçek, Türkgün gazetesindeki köşesinde, teröre destek veren HDP’lilerin tutuklanmalarını eleştiren Nihat Doğan adlı sanatçıya çok sert tepki gösterdi.

NİHAT DOĞAN'IN SKANDAL SÖZLERİ

Nihat Doğan katıldığı bir tv programında, oyunu AK Parti’ye verdiğini, AK Parti’yi desteklediğini ancak son yıllarda HDP’li belediye başkanlarının tutuklanmasını kabul etmediğini anlatırken, tepki çeken şu ifadeleri kullanmıştı:

“Söz açık, her rejim kendi vesayetini tahakküm etme, soluklandırma, ayakta tutmak ve daha fazla yaşatma adına dönüp dolaştığı yer Kürt’e zülüm, Kürt halklarına zülümdür. Kürt halkına zülüm ediliyor başka bir şey yok.

“Her rejim kendi vesayetini tahakküm etme noktasında Kürt kanından besleniyor”

“Şu anda cezaevinde bulunan Kürt siyasetçilerinin hepsi siyasi rehinedir. Fikirlerinden dolayı hiçbir Allah’ın kulunu cezaevine atamazsınız. Bu insanlar ne yapmış ellerine keleş alıp milleti mi taramış? Devleti mi taramış?”

PKK'LIYI FİKİR SUÇLUSU GÖREN ZIRTAPOZ!

MHP lideri Bahçeli’nin danışmanı Yıldıray Çiçek , Türkgün gazetesindeki köşesinde “ PKK 'lıyı fikir suçlusu gören zırtapoz!” başlığı altında Nihat Doğan ’a sert tepki gösterdi.

Çiçek, “Türk-Kürt demeden herkesi öldüren PKK’lı teröristler öldürülünce, bu Kürtlere zulüm mü oluyor? Terörle mücadele etmek, Kürt kanından beslenmek mi oluyor? Terör örgütü PKK’nın yardım ve yaltakçısı HDP’li sözde siyasetçiler nasıl düşünce suçlusu olabiliyor?” diye sordu.

Yıldıray Çiçek şöyle devam etti:

“Nihat Doğan, terör örgütü PKK’nın yardım ve yaltakçılarına “Kürt” sıfatı verip savunmasını yapıyorsun da, evlatlarını terör örgütü PKK’nın elinden kurtarmak için Diyarbakır’daki HDP binası önünde nöbet tutan insanları niçin ziyaret edip destek vermiyorsun? Zaten destek vermesi mümkün değil. Öyle yapacak olsa, o çocukların kaçırılıp terör örgütü PKK’ya tesliminde aracılık eden Demirtaş gibi teröristleri savunur mu?

Bu ülkede hiçbir Kürt’e zulmedilmiyor. Ama PKK’lı teröristlerin etnik kökeni ne olursa olsun sadece kökü kazınıyor. Fark etmez, eğer aralarında PKK’lı bir Türk de, Çerkez de, Laz da varsa onları da paramparça etmek Türk devletinin vazifesidir. Mesele etnik değil, terör meselesidir. Terör örgütlerine yardım ve yataklık eden, teröristleri azmettiren kimse masum olamaz.

Nihat Doğan ve benzerleri sadece köşeye sıkışan, her gün leşleri toplanan PKK’lılara hayat öpücüğü vermek için konuşmaktadır. Terör örgütü PKK’ya vurulan her darbe, aynı zamanda Kürt kökenli vatandaşlarımızı kurtarma operasyonudur.

Terör örgütü PKK ile Kürt kökenli vatandaşlarımızı bir tutan her kim olursa olsun alçaklık etmektedir. Nihat Doğan da bunlardan birisidir.”

Çiçek yazısında Nihat Doğan'ın bebek katili Abdullah Öcalan 'ın posteri altında çekilmiş bir fotoğrafını da kullandı:

BUGÜNKÜ TERÖRLE MÜCADELE YÖNTEMİ DOĞRUDUR

Bahçeli’nin danışmanı Yıldıray Çiçek yazısının sonunda da “AKP hükümetinin terörle mücadele metodu doğrudur ve başarılıdır. Cumhur İttifakı’nın bu konudaki duruşu milli noktadadır. Nihat Doğan gibi zırtapozlar dilediği kadar konuşsun, bu mücadele Türkiye’nin varlığını ve geleceğini koruma mücadelesidir” diye ekledi.



