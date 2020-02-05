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Bahçesaray'da çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü: Ölü sayısı 26 oldu

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü. Olayda aralarında güvenlik görevlilerinin bulunduğu 26 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı.
Bahçesaray'da çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü: Ölü sayısı 26 oldu

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste bulunduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü. Çığ altında kalan bazı kurtarma ekibi görevlileri kendi imkanlarıyla kurtulurken, arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken ikinci defa çığ düştü.

VALİ BİLMEZ: 26 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

DHA'nın haberine göre Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van- Bahçesaray karayolunda arama kurtarma ekiplerinin üzerine düşen çığda 8 jandarma, 3 güvenlik korucusu, 3 itfaiye eri ile 12 sivil vatandaşın yaşamını yitirdiğini söyledi. Vali Bilmez, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

11 ŞEHİDİMİZ VAR

İçişleri Bakanı Soylu, 8 jandarma ile 3 güvenlik korucusunun şehit olduğunu, 30'dan fazla kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Olay yeri görüntüleri için tıklayın

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN MESAJ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Van Bahçesaray'da meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Çığ altında kalan vatandaşlarımız için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İçişleri bakanımız olay yerine intikal ediyor" dedi.

İlk bilgilere göre çığ altında araçlar ve kurtarma ekibinin kaldığı bildirildi. Çığ faciasından bazı kurtarma ekibi görevlileri ve bölgeye desteğe giden vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurtulurken, arama kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği belirtildi.

MSB'DEN VAN'A ÖZEL EKİP

MSB: "Van’da yaşanan çığ felaketi nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait bir uçak, arama-kurtarma çalışmalarına destek verecek olan 75 kişilik AFAD ve Jandarma personeli ile gerekli teçhizatı Ankara’dan Van’a ulaştırmak üzere görevlendirildi.

VAN VALİSİ: 25 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, arama kurtarma faaliyeti yürüten ekibin üzerine çığ düştüğünü söyledi. Vali Bilmez, çığ altında kalan arama - kurtarma ekibinden 25 kişinin kurtarıldığını söyledi.

BELEDİYE BAŞKANI: 50'DEN FAZLA KİŞİ VAR

NTV yayınına bağlanan Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas da, "25 kişinin çıkarıldığı bilgisini aldık. Yoğun sis var. Çıkarılanların hayati tehlikesi yok. 300 kişilik bir ekip vardı. 50 kişiden fazla kişi çığ altında" şeklinde konuştu. Bahçesaray Belediye Başkanı şuana kadar 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van- Bahçesaray'da 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı çığda kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Van Bahçesaray’da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Çığ altında kalmış vatandaşlarımızı kurtarma çalışması sürüyor. UMKE ekiplerimiz yaralıları hızla tedavi altına alıyor. Daha fazla can kaybı olmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

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AFAD'DAN AÇIKLAMA

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde dün meydana gelen çiğ düşmesi sonucu, 15  vatandaşımız çığdan etkilenmiş, çığdan etkilenen vatandaşlarımızı kurtarmak için bölgeye ekipler sevk edilmiştir.  Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri  13 vatadaşımızı (8 sağ,5 ölü) çığ altından çıkarmış, kayıp olan 2 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarına bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle  saat 01.00 sularında ara verilmiştir.

Söz konusu arama kurtarma çalışmaları uzman personelin görüşü alınarak bugün saat 07.00 sıralarında tekrar başlamıştır. 

Devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında bölgede  tekrar bir çığ düşme hadisesi yaşanmıştır. 

Yaşanan bu çığ düşmesi olayında şu ana kadar 30 kişiye ulaşılmış olup, çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. 

Olayın ardından bölgeye hemen Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Siirt, Erzurum ve Ankara illerinden JAK dahil arama kurtarma ekipleri sevk edilmiştir. 

Ayrıca arama kurtarma faaliyetlerini koordine ettiği sırada çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürünün yerine Muş İl AFAD müdürü bölgeye sevk edilmiştir. Diğer iller teyakküza geçirilmiş olup arama kurtarma çalışmaları için hazır bekletilmektedir. Ayrıca Ankara’dan yürütülen çalışmaları sevk  etmek üzere AFAD Müdahale Daire  Başkanı bölgeye  gönderilmiştir. Gelişmelerle ilgili bilgi verilecektir.

Olay yeri görüntüleri için tıklayın

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AFAD İL MÜDÜRÜ KURTARILDI

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde meydana gelen ikinci çığ faciasında Van Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Usman Uçar yaralı olarak kurtarıldı.
Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüsteki 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken ikinci bir çığ daha düştü. Bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar çığ altından yaralı olarak kurtarılarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

 

Kaynak: Haber Kaynağı
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