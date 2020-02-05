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Bahçesaray'daki çığın altından imkanlarıyla kurtulan kepçe operatörü yaşadıklarını anlattı
Bahçesaray'daki çığın altından imkanlarıyla kurtulan kepçe operatörü yaşadıklarını anlattı
Bahçesaray'daki çığın altından imkanlarıyla kurtulan kepçe operatörü yaşadıklarını anlattı
05 Şubat 2020 Çarşamba 09:57
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.