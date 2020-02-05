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Bahçesaray'daki çığın altından imkanlarıyla kurtulan kepçe operatörü yaşadıklarını anlattı

Bahçesaray'daki çığın altından imkanlarıyla kurtulan kepçe operatörü yaşadıklarını anlattı
Bahçesaray'daki çığın altından imkanlarıyla kurtulan kepçe operatörü yaşadıklarını anlattı
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