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Bahçeşehir Koleji Konya Kampüsü yeni eğitim yılına hazır

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Konya Kampüsü’nde yüz yüze ve dijital eğitim için 2021-2022 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.
Bahçeşehir Koleji Konya Kampüsü yeni eğitim yılına hazır

A’dan Z’ye hazır olduklarını vurgulayan Dağ, “Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim veren ve kurulduğundan bu yana öğrencilerinin başarılarıyla adından söz ettiren Bahçeşehir Koleji Konya Kampüsü, 2021-22 Eğitim Öğretim Yılı’na da güçlü bir şekilde hazırlandı” diye konuştu.

YÜZ YÜZE EĞİTİME HAZIRIZ

Hem online hem de yüz yüze eğitim için akademik ve teknik altyapılarını güncellediklerini söyleyen Dağ, “Eğitim, sürekli yaşayan bir organizmadır. 2019 yılı başından itibaren süren pandemi koşullarında Türkiye’nin örnek eğitim kurumu olmaya devam ettik. Dijital eğitimdeki öncü uygulamalarımızla eğitimimizi 360 derece, kesintisiz olarak devam ettirdik. Pandemi öncesinde olduğu gibi sonrasında da dijital eğitimimizi içerik ve uygulama olarak güncellemeye devam edeceğiz. Yüz yüze eğitim başta olmak üzere eğitimin tüm platformları için Bahçeşehir Üniversitesi’nden çok değerli akademisyenler bizlere kılavuzluk ediyor. Bizler de K12 eğitimine dair her alanda, özellikle pedagojik yaklaşımlar konusunda katkıda bulunuyoruz. Bu tecrübe ve iş birliği ile tüm kampüslerimizde alınan sağlık ve hijyen kurallarını en ince ayrıntısına kadar belirledik, güncelledik. Konya Kampüsümüz de geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da tüm sağlık ve hijyen önlemleri alınmış şekilde yüz yüze eğitime hazır” ifadelerini kullandı.  

“DİJİTAL EĞİTİMDE YALNIZCA ÜLKEMİZE DEĞİL DÜNYAYA ÖRNEK OLDUK”

Pandemi sürecinde başarılı bir sınav verdiklerini söyleyen Dağ, İstanbul ve Ankara’daki teknoparklarda tam zamanlı olarak çalışan mühendis ve yazılımcılarının bu dönemde de hiçbir aksaklık yaşanmaması için çalıştığını vurguladı.

Özlem Dağ, uzaktan eğitim sürecinde Bahçeşehir Kolejinde attıkları adımları şu sözlerle özetledi:

“Dijital eğitimimiz, yapay zekâ tabanlı kişiye özgü dijital öğrenme platformumuz Metodbox ile başarıyla sürüyor. Senkron ve asenkron eğitimlerimizi entegre bir şekilde yürütmemiz için yine ekibimiz tarafından tasarlanan eğitim entegrasyonlu ilk yerli görüntülü görüşme platformumuz SeeMeet de öğrencilerimizin kullanımına sunuldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz döneminde Metodbox ve SeeMeet platformları için çalışmalarımız kesintisiz ve aynı hızla devam etti. Metodbox platformu için yabancı dil ve uygulamalı dersler dahil tüm akademik alanlarda içerik güncellemelerimizi yaptık, yapmaya devam ediyoruz.”

YENİ EĞİTİM YILI BİLİM VE DANIŞMA KURULU KURALLARIYLA BAŞLIYOR

Kovid-19 pandemisi nedeniyle yüz yüze eğitim için sıkı tedbirler aldıklarını vurgulayan Dağ, “Tüm kampüsler, Bahçeşehir Koleji yöneticileri ve Bahçeşehir Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan ‘Bilim ve Danışma Kurulu’nun belirlediği önlem ve kurallar çerçevesinde açılıyor. Geçtiğimiz yıl alınan önlemler, bu yıl aynı şekilde uygulanacak. Tüm önlemleri yeniden gözden geçirdi ve güncelledi. ‘Pandemi Dönemi Süreç Yönetimi Kitapçığı’ altında toplanan önlemler, okula girişten itibaren tüm alanlarda nasıl hareket edilmesi konusunda öğrencilere, velilere ve çalışanlara geçen yıl olduğu gibi bu yıl da rehberlik edecek” dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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