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Bahçesindeki çayı söküp yerine 'likapa' dikti, kara geçti

Bahçesindeki çayı söküp yerine 'likapa' dikti, kara geçti
Rize'nin Pazar ilçesinde emekliliğinin ardından tarımla yakından ilgilenen İhsan Pehlivanlar (59), bahçesindeki çayların bir bölümünü söküp, yerine yörede 'likapa' olarak bilinen yaban mersini dikti. Yılda 2 ton hasada ulaşıp, kilosunu 28 liradan satışa s

​İstanbul'da memur olarak çalıştıktan sonra emekli olan İhsan Pehlivanlar, geldiği memleketinde hayalini kurduğu 'likapa' olarak bilinen yaban mersini yetiştiriciliğine başladı. İhsan Pehlivanlar, daha önce çay üretilen bahçesine likapa dikti. Yakından ilgilendiği fidanları büyütüp kısa sürede elde ettiği verimin farkına varan Pehlivanlar, bahçesinin 650 metrekarelik bölümündeki çayları sökerek likapa yetiştiriciliğine başladı. Çevresindekilerin 'Çay bahçeni sökme, burada başka bir şey olmaz, zarar edersin’ şeklinde uyarılarına aldırış etmeyen Pehlivanlar, yılda 2 ton likapa hasadına ulaştı. Söktüğü çay tarlasından yılda yaklaşık 2 bin lira kazanan Pehlivanlar, kilosunu 28 liradan satışa sunduğu likapa yetiştiriciliğinden ise çaya göre daha büyük kar elde ediyor.

'SABIRLA BEKLEDİM'

Likapa yetiştiriciliğinin verimli ve karlı olduğunu belirten İhsan Pehlivanlar, "Yıllar önce hayalini kurduğum iş için sabırla bekledim. 2009 yılında emekliliğim gelince de bir gün bile beklemeden hemen emekli oldum. O zamanlarda fidan bulmak hem zordu, hem de çok pahalıydı. Ben de kendi fidanlarımı ürettim. Ürettiğim fidanlardan 650 metrekarelik bu bahçeyi oluşturdum. Yabani likapanın küçük meyvelerini bilenler ve bana karşı çıkanlar, benim bahçemdeki likapanın meyvelerini görünce bana inanmaya başladılar” dedi.

'DÜNYADA BU KADAR GELİR GETİREN BİR ÜRÜN YOK'

Bölgenin temel geçim kaynağı çayın yanında mutlaka farklı tarım ürünlerine yönelmek gerektiğini ifade eden Pehlivanlar, likapanın karlı olduğunu anlattı. Pehlivanlar, "Tüm zamanımı likapa için harcıyorum. Çay bizim olmazsa olmaz ürünümüz, ama muhakkak farklı ürünler de denemeliyiz. Ben yıllardır bunun için uğraşıyorum. Her yıl bahçemde gösterdiğim ilerleme beni çok mutlu ediyor. 650 metrekare bir alanda likapa üretimi yapıyorum. Mevsimsel problemler, böceklenme gibi sorunlarla karşılaşmazsak ortalama 2 ton ürün elde ediyorum. Geçen yıl böceklenmeye bağlı problemler yaşadım 1 ton ürün aldım, kilosunu 22 liradan satarak yine de iyi bir kazanç elde ettim. Bu yılda kilosunu 28 liradan satmaya başladık. Artvin, Rize, Trabzon bazen İstanbul’a kadar ürün yolluyoruz. Dünyada çay dâhil böyle bir gelir getiren başka bir ürün yok. 40 günlük bir hasat süresinde talep edilen miktar kadar, yavaş yavaş yorulmadan topluyoruz, güzel bir iş yapıyoruz. Çok keyif alıyoruz” diye konuştu.

DHA

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