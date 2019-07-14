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Bahçesine giren eşeği keserle yaralayan kadına soruşturma

Trabzon'da, bahçesine girdiği iddiasıyla komşusunun eşeğini keserle yaralayan P.S., gözaltına alındı. P.S. hakkında, Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca yasal işlem başlatıldı.
Bahçesine giren eşeği keserle yaralayan kadına soruşturma

Maçka ilçesi Haya yaylasında P.S., bahçesine giren komşusunun eşeğini keserle yaraladı. Eşeğin sahibinin şikayeti üzerine P.S. gözaltına aldı. Kadın hakkında, Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca yasal işlem başlatıldı. Keser darbeleriyle kuyruk bölgesinde yaralar oluşan eşek, veterinere götürülerek tedaviye alındı. Hayvanseverler sosyal medyada eşeğin fotoğrafını paylaşarak olaya tepki gösterdi. Ünlü sanatçı Ömür Gedik de tepkisini sosyal medyadan dile getirdi.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Açıklamada, "Konuyla ilgili olarak adli soruşturma başlatılmış olup, soruşturma süreci hassasiyetle takip edilmektedir" ifadeleri kaydedildi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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