  • BIST 102.646
  • Altın 260,733
  • Dolar 5,6888
  • Euro 6,3506
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 25 °C
»

Bahçeye dönüştürülen atıl arazi geçim kaynakları olacak

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde atıl arazide oluşturulan hobi bahçesinde sebze ve meyve yetiştiren vatandaşlar, bunları satarak aile bütçelerine katkı sağlayacak.
Bahçeye dönüştürülen atıl arazi geçim kaynakları olacak

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde atıl arazide oluşturulan hobi bahçesinde sebze ve meyve yetiştiren vatandaşlar, bunların satışından elde edecekleri gelirle aile bütçelerine katkı sunacak.

Kaymakamlık, Belediye, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle 94 Mahallesi'ndeki 10 dönümlük arazide oluşturulan hobi bahçesinde 60 aile, kendilerine ücretsiz tahsis edilen alanda organik sebze ve meyve üretiyor.

Günün büyük bölümünü bahçede geçiren vatandaşlar, daha önce atıl durumdaki arazide şimdilerde domates, fasulye, salatalık, karpuz, reyhan, maydanoz ve biber yetiştiriyor.

Damlama sulama sistemiyle ürünlerini sırayla sulayan üreticiler, hasat zamanı elde edecekleri sebze ve meyvelerle kendi ihtiyaçlarını karşılayacak. Vatandaşlar, ürünlerin fazlasını satışa sunarak elde edecekleri gelirle aile bütçelerine de katkı sağlayacak.

Üreticilerden Ahmet Tutum, vaktinin çoğunu bahçede geçirdiğini söyledi.

Kaymakamlık ve Belediye tarafından bahçenin kendisine ücretsiz verildiğini ifade eden Tutum, şöyle konuştu:

"Bu arazide önceden ahırlar vardı, hayvanlara bakılıyordu. Buradaki ahırlar yıkıldı ve başka yere taşındı. Burası yaklaşık 2 yıldır kullanılmıyordu. Mayıstan itibaren bahçe yapılması için çalışmalar başlatıldı. Taşlar toplandı, gübreleme yapıldı, bahçenin etrafı kafes telle çevrildi. Kaymakamlık tarafından bizlere fide ve 8 bin 500 liralık damlama sulama sistemi yardımı yapıldı."

"Meyve ve sebzeler yetişmeye başladı"

Gülcemal Perktaş ise Kaymakamlık ve Belediye sayesinde bahçelerinin olduğunu belirterek, "Bahçemize domates, biber, fasulye ektik. Zamanımızın çoğu burada geçiyor. Sabah ve akşamları gelip sebze ve meyveleri suluyorum. Ürün almaya başladık. Şu an çok memnunuz. Kaymakamımız sağ olsun, var olsun." dedi.

Şahin Toprak da bahçede vakit geçirmenin kendisine iyi geldiğini kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sıcak havada zorlu domates salçası mesaisi23 Temmuz 2019 Salı 15:06
  • Ardıç gövdesinin etrafına ev yaptı23 Temmuz 2019 Salı 15:01
  • 'Güne aşık' tarlaları görenleri etkiliyor23 Temmuz 2019 Salı 14:46
  • 1.5 tonluk HÜDAİ alıcısını bekliyor23 Temmuz 2019 Salı 13:06
  • Fatih'te taksici yolcuya bıçakla saldırdı23 Temmuz 2019 Salı 13:03
  • Oğlunun borçlarına dayanamayan baba intihar etti23 Temmuz 2019 Salı 13:00
  • 23 Temmuz 12:30 HADİ ipucu: 2007'de ölen tenor kimdir? 2007 yılında hayatını kaybeden dünyaca ünlü tenor kimdir?23 Temmuz 2019 Salı 10:35
  • Sahnede öldü şaka sandılar23 Temmuz 2019 Salı 10:15
  • 'Bunu yapanlar insan olamaz'23 Temmuz 2019 Salı 04:19
  • Arapça Tabelalar Kaldırılsın Mı?23 Temmuz 2019 Salı 00:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti