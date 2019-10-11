Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından ücretsiz düzenlenen Bahçıvanlık Kursu’na her yaş ve meslek grubundan Başkentliler yoğun ilgi gösteriyor.

İnsanlara çevre bilincini aşılayarak, doğayla iç içe bir yaşamın ayrıcalığını sunan Bahçıvanlık Kursu aynı zamanda meslek sahibi de yapıyor.

UZMAN EĞİTMENLER EŞLİĞİNDE TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİM



İlk dönem kursiyerler uzman eğitmenler eşliğinde teorik eğitimin ardından Büyükşehir'e ait yeşil alanlar ve seralarda uygulamalı eğitim de aldılar.

Uygulamalı derse katılarak kursiyerlere seslenen Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, “Ankara'yı el birliğiyle çok daha yaşanılabilir, çok daha güzel, hepimize keyif veren bir kent haline getireceğiz. Çevremizi güzelleştirmek kadar korumak da çok önemli. Hepimize görev düşüyor. Başkentimizi hep beraber güzelleştireceğiz” dedi.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Proje ve Yapım İşleri Şube Müdürü Raci Selçuk da, kursta verilen pratik bilgilerin önemine dikkat çekerek, “Bitkilerin gelişim aşamasında neye ihtiyacı olduğu, üretim sürecinde verimin nasıl elde edileceği ile bitkinin koruma yöntemlerine ilişkin teknik bilgiler kursiyerlerimize uygulamalı olarak anlatılıyor” diye konuştu.



İKİNCİ DÖNEM 14 EKİM’DE BAŞLIYOR

Toprak ve bitki bilgisi, fidan üretim teknikleri, baharat bahçesi ve bitkileri, salon bitkileri üretim ve bakım teknikleri, meyve ve sebze yetiştiriciliği ile budama teknikleri gibi birçok konuda eğitim alan kursiyerler, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

Mesleği hemşirelik olan ve şu an çalışmadığını ifade eden 31 yaşındaki Merve Karagöz bu zamanı bahçıvanlık kursuyla değerlendirdiğini belirterek, “Bu kadar profesyonel bir kurs olacağını tahmin bile etmiyordum. Minik bir hobi bahçem var. Evde de çiçeklerim var. Hem yaşadığımız ortama hem de dünyamıza faydalı olabilmek ve bilinçlenmek istedim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” sözleriyle düşüncelerini dile getirdi. İlk dönem kursiyerlerinden 56 yaşındaki İrfan Tekin ise, “Her insanın doğaya mecburiyeti var. Yeşille, toprakla doğru ve bilinçli bir şekilde ilgilenmek için bu kurs bize yol gösterici oldu. Çok keyifli bir kurs. İyi ki gelmişim, bildiğimi sandığım birçok şeyi bilmediğimi öğrendim” dedi.

Bahçıvanlık Kursu'nun 2019 yılı 2. dönem dersleri ise 14-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.