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Bahoz Erdal'ın koruması olan terörist teslim oldu

PKK'lı terörist Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'in korumalığını yapan terörist, ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu.
Bahoz Erdal'ın koruması olan terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'in koruması olan terörist ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Ailelerin desteği ile terör örgütünden ikna yoluyla teslim olmalar devam ediyor. Bu kapsamda Mardin Emniyet İstihbarat ve TEM Şube Müdürlükleri'nin ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütü içerisinde kırsal alanında faaliyet yürüten 1 terörist daha örgütten kaçarak Şırnak Silopi Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü’ne teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun, 2014 terör örgütüne katıldığı, örgüt içerisinde füzeci olarak faaliyet yürüttüğü, 2017 yılında canlı bomba konusunda fedai eylem önerisi verdiği ve geçmiş dönemlerde Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin’in korumalığını yaptığı şeklinde bilgiler bulunan Akif Brüsk kod adlı Mahmut Özdemir isimli örgüt mensubu olduğu belirlendi.

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