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Bahreyn, AlJazeera'nin gündeme taşıdığı 'muhalif tutuklulara işkence' iddiasına ilişkin Katar'a nota verdi

Bahreyn'in, AlJazeera kanalında yayınlanan bir programda dile getirilen "Jaw Hapishanesinde muhalif tutuklulara işkence yapıldığı" yönündeki iddialar üzerine Katar'a protesto notası verdiği bildirildi.
Bahreyn, AlJazeera'nin gündeme taşıdığı 'muhalif tutuklulara işkence' iddiasına ilişkin Katar'a nota verdi

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Katar Dışişleri Bakanlığı'na gönderilen protesto notasında, AlJazeera kanalında 7 Mart'ta yayınlanan "Metin Dışı" isimli programda yanlış bilgi ve iddialara yer verilmesinin şiddetle kınandığı belirtildi.

Bu iddiaların Katar ile tüm Körfez ve Arap ülkelerini bilen "kiralık provokatörler" tarafından ortaya atıldığı, söz konusu kişilerin emirleri Bahreyn ve diğer Körfez ülkelerine düşman dış güçlerden aldığı ifade edilen açıklamada, "Bu tv programı El-Ula kentinde düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi’nin ruhu ve ilkelerine aykırı." denildi.

Açıklamada ayrıca Bahreynli balıkçıların Katar Sahil Güvenliği tarafından durdurulması ve kötü muameleye maruz kalmasından duydukları rahatsızlık ifade edildi.

Katar'ın Bahreyn'e yönelik bu tutum ve eylemlerinin kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, bunun iyi komşuluk ilkeleri ve KİK Zirvesi bildirisini onaylayan tüm ülkeler tarafından uygulanan ilkeler ve yükümlülüklerle çeliştiği kaydedildi.

Programda 2015 yılında Bahreyn Jaw Hapishanesi'nde muhalif tutukluların işkence gördüğü iddialarından bahseden bir kitap ele alındı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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