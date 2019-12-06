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Bakan açıkladı: 1 Ocak'ta başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "(Termik santraller) 1 Ocak itibarıyla süreci başlatacak, mevzuata aykırı ne kadar tesis varsa kapatma dahil tüm cezai işlemleri yapacağız.
Bakan açıkladı: 1 Ocak'ta başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çevre mevzuatına uymayan termik santrallere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Termik santrallara baca filtresi takma zorunluluğunu 2.5 yıl erteleyen yasanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından doğru bulunmadığını ve veto edildiğini anımsatan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız, termik santrallerin bacalarındaki kirlilik sebebiyle yasayı veto etti. Bu anlamda gerçekten çevre hassasiyeti olan çok önemli bir lidere ve eşine sahibiz, bu ülke olarak önemli bir değer. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

AYRI AYRI İNCELENECEK

Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yürüteceği ortak çalışma ile insan sağlığı ve çevrenin korunması amacıyla termik santrallere ilişkin yeni bir sürecin başladığını açıkladı. Bakanlıklara bağlı ekiplerin, aralık ayı boyunca 13 termik santralı ayrı ayrı inceleyeceğini vurgulayan Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"13 termik santralımız var. Bunların durumları tamamen birbirinden farklı. İllerimize, termik santrallerin son durumunun tespit edilmesi için talimat gönderdik. Aralık ayı içerisinde 13 termik santralimizin her birinin ayrı ayrı incelemesini ekiplerimiz yapacaklar, son durumlarını tespit edecekler. İllerimizden gelen çalışmayla bu ay sonuna kadar termik santralların son durumunu netleştireceğiz. Bazılarının filtrasyon sistemi var, bazılarınınki eksik, bazılarınınki yapım aşamasında, bazılarında ise hiçbiri yok. Dolayısıyla durumun net bir şekilde tespitini yapacağız."

Termik santrallerin alması gereken tedbirlerin daha önce ilgili yerlere bildirildiğini belirten Kurum, "Alınabilecek tedbirleri almaları gerektiğini kendilerine zaten ifade ettik, 1 Ocak itibarıyla da mevcut durumlarına göre gerekli cezai süreci başlatmış olacağız. Çevre mevzuatımıza aykırı ne kadar tesis varsa kapatma dahil tüm cezai işlemleri yapacağız" diye konuştu.

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