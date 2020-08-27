  • BIST 1.107
  • Altın 458,462
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6488
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 26 °C
»

Bakan açıkladı: Afet bölgesinde fatura ödenmeyecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Giresun’da meydana gelen selden zarar gören afet bölgesinde ilçe ve köylerde yaşayan mobil telefon abonelerinin Ağustos ayı faturalarının bir ay erteleneceğini açıkladı.
Bakan açıkladı: Afet bölgesinde fatura ödenmeyecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 22 Ağustos’ta Giresun’da yaşanan sel felaketi sonrasında bölgedeki vatandaşların büyük sıkıntı yaşadığını belirterek, bölge halkına yardımcı olacak, sıkıntılarını rahatlatacak tüm adımları attıklarını söyledi. Devletin tüm imkanları ile vatandaşın yanında olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, “Vatandaşın derdi bizim derdimiz. Tek yürek olup bölgede vatandaşımızın yanındayız. Devletimiz güçlü. Nice badireleri atlattık. Bu sıkıntımızı da el birliği ile atlatacağız” ifadelerini kullandı. 

Yaşanan selin, bölgede meydana gelen büyük doğal afetlerden biri olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, "Şehirde yaşanan afetin izlerini ortadan kaldırmaya yönelik olarak son derece gayretli bir çalışma yürütmekteyiz. Bölge halkı için elimizden gelen her şeyi en iyi şekilde yapıyoruz. Vatandaşımızın yaralarına merhem olabilecek ne varsa yapmaya çalışıyoruz'' dedi.

GSM FATURALARI BİR AY ERTELENİYOR

Afet durumlarında iletişim altyapısının öneminin daha da arttığına işaret eden Bakan Karaismailoğlu, GSM operatörleri yöneticileri ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

''Afet dönemlerinde vatandaşların erişim hizmetlerine ihtiyaçları da artıyor. Afet bölgesindeki vatandaşlarımızın ilçelerimiz ve köylerimiz dahil olmak üzere GSM abonelerinin Ağustos ayı faturaları talepleri halinde bir ay ertelenecek. Ancak vatandaşlarımız isterlerse faturalarının ertelenmemesini talep edebilecekler.''

TÜRK TELEKOM AFETZEDELERDEN AĞUSTOS AYINDA SABİT TELEFON VE İNTERNET HİZMETLERİ İÇİN ÜCRET ALMAYACAK

Bakan Karaismailoğlu, Türk Telekom ile yapılan görüşmeler sonucunda ayrıca bölgedeki vatandaşların sabit hat ve genişbant internet ücretlerine yönelik de bir mutabakata varıldığını açıklayarak, ''Türk Telekom tarafından sağlanan erişim hizmetlerine yönelik olarak yaptığımız mutabakat sonucunda da operatör, afetzedelerimize sağladığı sabit telefon ve internet hizmetlerine yönelik bir ay boyunca ücret almayacak. Vatandaşlarımız Ağustos ayında sabit telefon ve internet ücreti ödemeyecek'' diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Basına destek paketinin bazı maddelerinin süresi bir ay daha uzatıldı27 Ağustos 2020 Perşembe 10:31
  • İki yılda 6 milyonu aşkın vatandaşa destek verildi27 Ağustos 2020 Perşembe 10:18
  • Türkiye yeni NAVTEX yayınladı27 Ağustos 2020 Perşembe 10:17
  • Örgütten kaçıp teslim olan kişi yaşadıklarını anlattı27 Ağustos 2020 Perşembe 10:09
  • Dereli'de selin ardından enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları sürüyor27 Ağustos 2020 Perşembe 10:07
  • Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor27 Ağustos 2020 Perşembe 09:36
  • Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınıyla ilgili bir kişi daha yakalandı27 Ağustos 2020 Perşembe 09:35
  • Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 16 yaralı27 Ağustos 2020 Perşembe 09:35
  • Türkiye ve dünya gündemi27 Ağustos 2020 Perşembe 09:34
  • Küçük Göl, kuruyunca pembeye büründü27 Ağustos 2020 Perşembe 09:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti