  • BIST 1.105
  • Altın 470,046
  • Dolar 7,3198
  • Euro 8,7358
  • Ankara 32 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 30 °C
» »

Bakan açıkladı! Avrupa ve Orta Doğu'da ilk

Bakan açıkladı! Avrupa ve Orta Doğu'da ilk
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ülkemizin dışa bağımlılığını bitirecek adımları tek tek atıyoruz. Temiz ve bağımsız enerji teknolojimizle milli enerjimizi üretmeye başlıyoruz" dedi.

Bakan Albayrak, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'na ilişkin Twitter'dan paylaşım yaptı.

Bakan Albayrak, "Beton beton diyenlere not: Avrupa ve Orta Doğu'nun İlk Yerli Entegre Güneş Paneli Fabrikası Türkiye'de açılıyor. Ülkemizin dışa bağımlılığını bitirecek adımları tek tek atıyoruz. Temiz ve bağımsız enerji teknolojimizle milli enerjimizi üretmeye başlıyoruz. Made In Türkiye" ifadelerini kullanırken, fabrikanın yapım aşamasından da video paylaştı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Bakan açıkladı! Avrupa ve Orta Doğu'da ilk
Bakan açıkladı! Avrupa ve Orta Doğu'da ilk
AFAD afetlere karşı 7/24 ayakta
AFAD afetlere karşı 7/24 ayakta
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Libya açıklaması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Libya açıklaması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Libya'da
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Libya'da
Halaylı kına gecesinde koronavirüs tedbirleri unutuldu
Halaylı kına gecesinde koronavirüs tedbirleri unutuldu
Bisiklet yolunda ilk pedal basıldı
Bisiklet yolunda ilk pedal basıldı
Son Eklenen Videolar
Kadın milli güreşçilerin hedefi olimpiyatlarda madalya
Kadın milli güreşçilerin hedefi olimpiyatlarda madalya
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu
Beyoğlu'nda yangın paniği, mahalleli kendini sokağa attı
Beyoğlu'nda yangın paniği, mahalleli kendini sokağa attı
HES kodu ve ateş ölçümüyle halı saha maçına çıktılar
HES kodu ve ateş ölçümüyle halı saha maçına çıktılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangınla mücadele eden işçilere moral telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangınla mücadele eden işçilere moral telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti