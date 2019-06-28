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Bakan açıkladı: Büyük istihdam müjdesi

Adalet Bakanlığı, bu yıl içinde bakanlık bünyesinde 12 bin 713 personel istihdam edileceğini, başvuruların 1-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.
Bakan açıkladı: Büyük istihdam müjdesi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, daha önce duyurulan personel alımı ilanlarının bugün yayımlanacağı belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bu yıl içerisinde Bakanlığımız bünyesinde 12 bin 713 personel istihdam edeceğiz. İnfaz koruma memuru, zabıt katibi, sosyal çalışmacı, psikolog, şoför gibi çeşitli kadrolar için başvurular 1 Temmuz- 16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Aramıza yeni katılacak çalışma arkadaşlarımıza ve teşkilatımıza hayırlı olsun."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de bakanlığın personel alımıyla ilgili açıklamasını Twitter hesabından paylaşarak duyurdu. 

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4 BİN 424 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve sözlü sınavı sonucuna göre, 3 bin 71 zabıt katibi, bin 169 mübaşir, 96 şoför, 58 teknisyen ve 30 aşçı olmak üzere toplamda 4 bin 424 adli ve idari yargıda görev yapmak üzere sözleşmeli personel alımında bulunacak.

Ayrıca adaylar, 1-16 Temmuz tarihleri arasında mesai bitimine kadar sadece bir ünvan için ilgili adalet komisyonu başkanlıklarına yapabilecek. Adaylardan KPSS puan türlerinden 70 ve daha yukarısı puan almış olma şartı aranacak.

SÖZLEŞMELİ BİN 99 İCRA KATİBİ ALIMI

Adalet Bakanlığı İcra Dairesi Başkanlığı, adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve sözlü sınavı sonucuna göre, bin 99 sözleşmeli icra katibi alımı gerçekleştirecek.

Başvuruda bulunmak isteyen adayların, ilgili KPSS puan türlerinden 70 ve daha yukarısı puan almaları gerekiyor. Adaylar başvurularını 1-16 Temmuz tarihleri arasında ilgili adalet komisyonu başkanlıklarına gerçekleştirebilecek.

SÖZLÜ SINAVLA 171 PERSONEL ALINACAK

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü, sözlü sınavla 108 psikolog, 24 sosyal çalışmacı, 36 öğretmen ve 3 veteriner hekim olmak üzere erkek adaylar arasında toplam 171 sözleşmeli personel alımında bulunacak.

İlama göre, adayların başvurularını şahsen 22 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasında mesai bitimine kadar herhangi bir Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına yapabilecek. Posta yoluyla yapılacak başvurular geçersiz sayılacak.

Sözlü sınava KPSS'nin ilgili puan türlerinden en yüksek puandan başlanmak üzere, belirlenen kadrosuna sayısının 5 katı kadar aday çağırılacak. Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri 2 Eylül'de "cte.adalet.gov.tr" adresinden yayımlanacak.

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