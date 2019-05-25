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Bakan açıkladı: Emeklilere bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilerin bayram ikramiyesinin 31 Mayıs'ta ödeneceğini açıkladı.
Bakan açıkladı: Emeklilere bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödeneceğini açıkladı.

“Yaklaşık 12 milyon emekli ve hak sahibine toplamda 10.7 milyar lira bayram ikramiyesi ödüyoruz”

Bakan Selçuk, cuma günü ödenecek ikramiye miktarının 10.7 milyar lira olduğunu belirtti.

Emekli Sandığı emeklilerinin maaşları 1,2 ve 3 Haziran’da yatacak.

Emekli Sandığı emeklilerinin aylıklarının her ayın 1’i ila 5’i arasında ödendiğini hatırlatan Bakan Selçuk, 4 ve 5 Haziran’a denk gelen aylık ödemelerinin 3 Haziran 2019 tarihinde Pazartesi günü yapılacağını belirtti.

“Emeklilerin yanında olmaya devam edeceğiz”

Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk, “Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Şimdiden aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini diliyorum“ dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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