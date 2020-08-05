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Bakan açıkladı: İş birliği anlaşması imzaladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank ile Danimarka’nın resmi ihracat destek kuruluşu EKF Danmarks Eksportkredit (EKF) arasında reasürans iş birliği anlaşması imzalandığını duyurdu.
Bakan açıkladı: İş birliği anlaşması imzaladı

Pekcan, yeni tip corona virüs (Kovid-19)  salgınının ülke ekonomileri üzerindeki olumsuz etkilerine bağlı olarak resmi  ihracat destek kuruluşlarınca verilen destek ve iş birliklerinin önem kazandığını  belirterek,  Türk Eximbank’ın bu dönemde aldığı tedbirlerin yanı sıra Türk  firmalarının yurt dışında daha çok proje üstlenmesinin önünü açmak üzere  reasürans anlaşmalarının sayısını artırmaya azami gayret gösterdiğine dikkati  çekti.

Mevcut reasürans anlaşmaları kapsamında ilk somut işlemin bu yıl  temmuz ayında gerçekleştirildiğini hatırlatan Pekcan, bu kapsamda Türk Eximbank’ın Birleşik Krallık ihracat destek kuruluşu UKEF’e Irak’ta inşa  edilecek enerji santrali projeleri için Türkiye’den yapılacak mal ve hizmet  ihracatına 79,2 milyon dolar tutarında reasürans sağladığını aktardı.

Pekcan, daha önce ABD, Birleşik Krallık, Fransa'nın ihracat destek  kuruluşuyla anlaşma imzalayan Türk Eximbank’ın şimdi de Danimarka ile iş  birliğine gittiğini belirterek,  şunları kaydetti:

"Salgınla mücadele döneminde yabancı kuruluşlarla iş birliğine  odaklanan Türk Eximbank, Danimarka’nın resmi ihracat destek kuruluşu EKF Danmarks  Eksportkredit ile reasürans iş birliği anlaşması imzaladı. Görüşmeleri bir  süredir devam eden anlaşmanın imza süreci mevcut küresel konjonktür nedeniyle  posta yoluyla tamamlandı. Söz konusu anlaşma ile Türk ve Danimarkalı firmaların  üçüncü ülkelerde gerçekleştirecekleri projeler kapsamında kendi ülkelerinden  yapacakları mal ve hizmet ihracatına Türk Eximbank ve EKF tarafından birlikte  finansman desteği sağlanacak."

YENİ ANLAŞMALAR YOLDA

İhracat kredi kuruluşları tarafından sıklıkla benimsenen bir risk  paylaşım modeli olan reasürans mekanizmasıyla işlem bazında belirlenecek lider  ihracat destek kuruluşunun şemsiyesi altında tek dokümantasyon ve finansman  koşulları ile daha hızlı ve etkin hizmet verilmesinin hedeflendiğini belirten  Pekcan, "Türk Eximbank’ın İsveç, Avusturya, Macaristan ve Hollanda'nın resmi  ihracat destek kuruluşlarıyla da benzer anlaşmalar imzalanması yolunda son  dönemde önemli aşama kaydedildi.  Bankamız, yurt dışındaki muhataplarıyla  gerçekleştirdiği bu ve benzer stratejik ortaklıklarla Türk firmalarının uygun  maliyetlerle finansman kaynaklarına erişimlerini artırarak daha rekabetçi  olmalarına katkı sağlamaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Eximbank’ın anlaşma imzaladığı, 1922 yılında dünyanın 3'üncü  ihracat destek kuruluşu olarak kurulan EKF,  geçen yıl 2,7 milyar dolar tutarında  resmi destekli orta-uzun vadeli sigorta/garanti desteği sağlayarak dünyada  14'üncü sırada yer almıştı.

 

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