Bakan açıkladı: Koronada son durum ne? Yeni vaka ve iyileşen hasta sayısı ne? İşte son 24 saat verileri

Sağlık Bakanı Koca koronada son durum verilerini açıkladı: 7 Nisan itibarıyla ülkemizde koronada son durum ne? Yeni vaka ve iyileşen hasta sayısı ne, yeni kayıplar oldu mu? Ne kadar test yapıldı? Toplam vaka sayısı kaç? İşte son 24 saat verileri:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor: Korona virüste son durum hakkında bilgi veriyor.

7 Nisan itibarıyla ülkemizde koronada son durum ne? Yeni vaka ve iyileşen hasta sayısı ne , yeni kayıplar oldu mu? Ne kadar test yapıldı ? T oplam vaka sayısı kaç? İşte son 24 saat verileri :

GENÇ KAYIPLAR DA GÖRÜLÜYOR

Sağlık Bakanı, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Bakan Koca son verileri açıklamadan önce, çok çarpıcı bir bilgi verdi. Virüsün değişime uğradığını belirten Bakan Koca, risk grubu tanımının genişlediğini, koronadan genç kayıp lar da görüldüğünü söyledi.

Bakan Koca "Ülkemizde önemli bir bilgi birikimi oluşturulmuş durumda. Konu bilim dünyası için yeni bir bilgidir. Virüs değişime uğramaktadır. Şu an her yaşta olağanüstü bulaşabilen bir virüsle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Bütün dünyada ağırlıklı risk grubu 65 yaş üstü olarak tanımlanmıştı. Bugün risk grubu tanımı kavramı genişlemiştir. Artık genç yaşlarda hastaların da kaybına tanık oluyoruz. Yaş bir güvence kavramı olarak tanımlanmamalıdır. Bütün risklere karşı başvuracağımız çözüm izolasyondur" dedi.

Koca ardından son 24 saat verilerini açıkladı:

Bakan'ın verdiği bilgilere göre; son 24 saatte 76 vatandaşımızı daha kaybettik. Toplam can kaybı sayısı 725'e yükseldi. Yeni tespitlerle toplam vaka sayısı ise 34 bin 109'a yükseldi.

Bakan Koca'nın verdiği bilgilere göre, son 24 saatte 256 hasta iyileşti.

Böylelikle bugünü kadar iyileşen hasta sayımız 1582'ye yükseldi.

Günlük test sayımız da artıyor ve 20 bini aşmış durumda. Bakan'ın açıkladığı verilere göre, 7 Nisan itibarıyla son 24 saatte 20 bin 23 test yapıldı. Bugün itibarıyla toplam test sayısı da 228 bin 868'e çıktı.

Sağlık Bakanı Koca, günlük test sayısının ilerleyen günlerde 30 bine yükseleceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ayrıca şunları kaydetti:

"Dün ülkemizi dışarıya karşı izole etmeye çalışıyorduk, izolasyon kuralına şimdi şehir şehir uymamız zorunludur."

"Toplum Bilimleri Kurulu adında yeni bir kurul oluşturduk. Kurul, süreçle ilgili öngörü çalışmaları yapacak, toplumsal öneriler getirecek."

"Her yaşta, olağanüstü bir hızla bulaşabilen virüsle karşı karşıyayız. Vücut direncine bağlı olarak herkeste hastalık belirtisi çıkabiliyor."

"Artık genç yaşlardaki hastaların da kaybına tanık oluyoruz. Yaş bir güvence olarak algılanmamalıdır."

"Hastalarımızda akciğer enfeksiyonuna geçiş oranında azalma sağladık, ilaç tedavisine erken başlamamızın bunda büyük rolü olduğunu düşünüyoruz."

"Evde izole edilmesi gerekenleri dijital yöntemle takip edeceğiz. Gerektiğinde hemen uyaracağımız sistemin hazırlıklarını tamamladık."

"Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak bu noktalarda yoğunluk fazla."

"Türkiye'de 60 yaş altı vakalarda ölüm oranının yüksekliğine dair yanlış bilgi vardı. 60 yaş altı komorbid hastalığı olmayanların toplam içindeki payı yüzde 10."

"Erciyes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ile Ankara Üniversitesi'nden Aykut Özkul virüsü izole etmeyi başardılar."

Gazeteilksayfa.com