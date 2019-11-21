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Bakan açıkladı: Satışına yasak geliyor...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yeni mevzuat değişikliğiyle, halkımıza piyasa ve internet ortamından siyanür bileşiklerini içeren maddelerin satışına yasak getiriyoruz" dedi.
Bakan açıkladı: Satışına yasak geliyor...

Siyanür bileşiklerini içeren maddelerin halka satışına yasak getiren düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Kurum, siyanür kullanımı nedeniyle son günlerde meydana gelen üzücü olaylarının tekrar yaşanmaması için ilgili bakanlıklar ve kurumlarla çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bakan Kurum, siyanürlü bileşiklerin halka satışının yasaklanması ve yurt içi satışlarının izlenmesi amacıyla yapılcak mevzuat değişikliğiyle siyanürlü bileşiklerin kontrolsüz kullanımının önüne geçmeyi amaçladıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Bu sebeple 30105 sayılı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliği kapsamında mevzuat değişikliğine gidiyoruz. Yeni mevzuat değişikliğiyle, halkımıza piyasa ve internet ortamından siyanür bileşiklerini içeren maddelerin satışına yasak getiriyoruz. Söz konusu yönetmelikte siyanürlü bileşiklerin risklerinin kontrol altına alınması, ülkemizde kontrolsüz kullanımının engellenmesi, bu bileşiklere halkın erişiminin yasaklanması amacıyla 'siyanürlü bileşikler', 'Belirli Zararlı Maddelerin, Karışımların ve Eşyaların İmalatı, Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Kısıtlamalar Listesi'ne ilave edildi. Düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunuldu."

Bakan Kurum, siyanürlü bileşiklerin yurt içi satışlarının izlenebilmesi için firmalara, 'Son Kullanıcı Beyannamesi' bildirme zorunluluğu da getirildiğini kaydederek, "Son Kullanıcı Beyannamesi ile imalatçılardan ithalatçılara, dağıtıcılardan kullanıcılara kadar siyanürlü bileşiklerin satışı ve takibi kontrol altına alınacak" ifadelerini kullandı.

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