  • BIST 86.318
  • Altın 309,844
  • Dolar 6,4643
  • Euro 7,1189
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya -1 °C
»

Bakan açıkladı: Temel gıda ürünlerinde stok sorunu yok

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "TMO, hububat ve bakliyat satışlarına sezon sonuna kadar devam edecek" dedi.
Bakan açıkladı: Temel gıda ürünlerinde stok sorunu yok

Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, “Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) stoklarında besici, yetiştirici, sanayici ve tüketicinin ihtiyacını karşılayacak yeterli miktarda ürün bulunduğuna dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Pakdemirli’nin açıklaması şu şekilde:

“Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgınının ülkemizde görülmesi ile  ülke genelinde alınan tedbirler bir ileri aşamaya taşınmıştır.

Bakanlığımız, Ticaret ve Sağlık Bakanlıkları ile koordineli bir  şekilde gerekli tüm önlemleri almaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı  olarak Dünyada Koronavirüs vakalarının görülmeye başlandığı tarihten  itibaren olası senaryolar üzerinde çalışarak gerekli tedbirleri  haftalar öncesinden almaya başladık. Temel gıda ürünlerinin üretim,  stok ve tedarik zincirinde şuan için bir sıkıntı bulunmamaktadır.

Önümüzdeki dönemde de herhangi bir olumsuz durum beklenmemektedir.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) stoklarında besici, yetiştirici,  sanayici ve tüketicinin ihtiyacını karşılayacak yeterli miktarda ürün  bulunmaktadır.
TMO, hububat ve bakliyat satışlarına sezon sonuna kadar devam  edecek.

Ayrıca TMO stoklarında yer alan pirinç, nohut ve mercimekler  toptan satışların yanı sıra halkımızın uygun fiyatla tüketebilmesini  teminen ülke genelinde yayılmış yaklaşık 150 TMO satış noktasında  perakende olarak da satılmaktadır.

TMO işyerlerine erişim imkanı olmayan tüketicilerimiz ise https://www.epttavm.com online satış sistemi üzerinden ürünleri temin  edebilmektedir. Bunun yanında kısa bir süre sonra hasat sezonu  başlayacak olup mevsim koşulları dikkate alındığına üretim yönüyle bir  sıkıntı görülmemektedir.

İç ve dış piyasalar yakından izlenmekte olup piyasaları

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Soylu ve Gül’den sosyal medyadaki görüntülerle ilgili açıklama18 Mart 2020 Çarşamba 09:36
  • 9 ülkeden Türkiye'ye dönmek isteyen 2807 kişinin tahliye işlemleri tamamlandı18 Mart 2020 Çarşamba 09:32
  • KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 20'ye yükseldi18 Mart 2020 Çarşamba 09:16
  • Kadir Şeker, hakkındaki iddianame hazırlandı18 Mart 2020 Çarşamba 09:13
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile telefonda görüştü18 Mart 2020 Çarşamba 09:11
  • MSB: Bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi18 Mart 2020 Çarşamba 09:08
  • 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen vatandaşların tahliyesi tamamlandı18 Mart 2020 Çarşamba 09:02
  • Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasına soruşturma18 Mart 2020 Çarşamba 00:53
  • Ağrı'daki roketli saldırıda yaralanan gümrük personeli şehit oldu18 Mart 2020 Çarşamba 00:49
  • Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüsle mücadelemizde ilk kez bir hastamı kaybettim18 Mart 2020 Çarşamba 00:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti