  • BIST 98.449
  • Altın 388,091
  • Dolar 6,9761
  • Euro 7,4877
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 5 °C
»

Bakan açıkladı: Ücretsiz verilecek!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koronavirüs tedbirleriyle birlikte internet kullanımının artması nedeniyle Ramazan ayında tüm cep telefonu abonelerine ücretsiz 1 gb internet verileceğini açıkladı.
Bakan açıkladı: Ücretsiz verilecek!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Kovid-19 tedbirleri sonrasında vatandaşların internet kullanımını daha da arttı. İnternet kullanımının bu dönemde vatandaşlarımıza ayrıca bir yük getirmemesi amacıyla GSM operatörlerimizden vatandaşlarımız adına destek istedik" dedi.

Bakan Karaismailoğlu "Bakanlığımız ile operatörler arasında vardığımız mutabakatla operatörlerimiz, 81 milyon cep telefonu abonesine ramazanda 1’er gigabyte interneti ücretsiz sağlayacak" açıklamasında bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Burak Derneğinden 'Kudüslü kardeşine bir el de sen uzat' kampanyası24 Nisan 2020 Cuma 09:25
  • Trump'tan Kovid-19 tedavisi için 'ışın ya da dezenfektan enjektesi' önerisi24 Nisan 2020 Cuma 09:21
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Su Erozyonu Haritası' genelgesi24 Nisan 2020 Cuma 09:21
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kanada Başbakanı Trudeau telefonda görüştü24 Nisan 2020 Cuma 09:20
  • İsviçre'den getirilen 155 Türk vatandaşı Amasya'da yurda yerleştirildi24 Nisan 2020 Cuma 09:18
  • Azerbaycan'dan Kapadokya Havalimanı'na getirilen 289 kişi Niğde'ye götürüldü24 Nisan 2020 Cuma 09:17
  • Dünya genelinde bugün ramazanın ilk günü24 Nisan 2020 Cuma 09:04
  • Ankara'da bazı bölgeler 'riskli alan' ilan edildi24 Nisan 2020 Cuma 08:59
  • Davulcu geleneği devam edecek24 Nisan 2020 Cuma 07:27
  • Ramazan'da hava nasıl olacak?24 Nisan 2020 Cuma 07:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti