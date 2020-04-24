Bakan açıkladı: Ücretsiz verilecek!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koronavirüs tedbirleriyle birlikte internet kullanımının artması nedeniyle Ramazan ayında tüm cep telefonu abonelerine ücretsiz 1 gb internet verileceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Kovid-19 tedbirleri sonrasında vatandaşların internet kullanımını daha da arttı. İnternet kullanımının bu dönemde vatandaşlarımıza ayrıca bir yük getirmemesi amacıyla GSM operatörlerimizden vatandaşlarımız adına destek istedik" dedi.

Bakan Karaismailoğlu "Bakanlığımız ile operatörler arasında vardığımız mutabakatla operatörlerimiz, 81 milyon cep telefonu abonesine ramazanda 1’er gigabyte interneti ücretsiz sağlayacak" açıklamasında bulundu.