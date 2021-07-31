  • BIST 1.392,910
  • Altın 492,12
  • Dolar 8,4400
  • Euro 9,9850
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 31 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 26 °C
»

Bakan açıkladı: Yangınlarda son durum

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "10 yangını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor." dedi.
Bakan açıkladı: Yangınlarda son durum

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülke genelindeki 98 orman yangınının 88'inin kontrol altına alındığını bildirdi.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "28-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında çıkan 98 orman yangınının 88'ini kontrol altına aldık. 10 yangını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

Bakan Pakdemirli'nin paylaşımında yer verdiği tabloda, Adana'da 1, Antalya'da 3, Mersin'de 3, Muğla'da 2, Osmaniye'de 1 yangının devam ettiği bilgisi yer aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İçişleri Bakanı Soylu, Gündoğmuş'taki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu31 Temmuz 2021 Cumartesi 09:38
  • Örgüt bağlantısı tespit edilmedi31 Temmuz 2021 Cumartesi 09:37
  • Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı31 Temmuz 2021 Cumartesi 09:37
  • Manavgat'ta yangının yayılması nedeniyle bir mahalle daha boşaltıldı31 Temmuz 2021 Cumartesi 09:36
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, orman yangınlarından etkilenenlere destek ödemelerinin başladığını söyledi31 Temmuz 2021 Cumartesi 09:35
  • Antalya Gündoğmuş'taki orman yangınında bir mahalle tahliye edildi, 33 kişi yurda yerleştirildi31 Temmuz 2021 Cumartesi 09:35
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Birçok yerleşim yerindeki yangınlar kontrol altına alınmıştır31 Temmuz 2021 Cumartesi 09:33
  • İçişleri Bakanı Soylu, Manavgat'taki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu31 Temmuz 2021 Cumartesi 09:33
  • Bazı illerde ormanlık alanlara girişler yasaklandı31 Temmuz 2021 Cumartesi 09:32
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yangın söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Akdemir'e taziye mesajı31 Temmuz 2021 Cumartesi 09:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti