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Bakan Akar 3 partiyi ziyaret edecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin yarın CHP, MHP ve İYİ Parti'yi ziyaret edecek.
Bakan Akar 3 partiyi ziyaret edecek

Askere alma kanun teklifinde yeni bir gelişme yaşandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM’deki parti gruplarını yarın ziyaret edecek. Akar'ın, MHP grubu ile 15.00'te, İYİ Parti grubu ile 18.00'de görüşeceği öngörülüyor.

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