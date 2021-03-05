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Bakan Akar açıkladı: helikopter kazası neden oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklamalarda bulundu. Akar, "İlk bilgiler ve görgü tanıkları ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor." ifadelerini kullandı.
Bakan Akar açıkladı: helikopter kazası neden oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Elazığ’da 8’inci Kolordu Komutanlığına giderek askeri helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin bilgi aldı.

Bakan Akar, burada yaptığı açıklamada, Bingöl’den Tatvan’a gitmek üzere saat 13.55’te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait “Cougar tipi” helikopterin kaza kırıma uğradığını belirtti.

Son dakika Bakan Akardan helikopter kazasına ilişkin ilk açıklama: Olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor
Kaza sonucu 11 personelin şehit olduğunu, 2 personelin ise yaralandığını aktaran Bakan Akar, “Yaralılarımızın hastanedeki tedavilerine devam edilmektedir. Durumları iyi” diye konuştu. Bakan Akar, helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:


“İlk bilgilere ve görgü tanıklarının ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir. Kaza kırım ekibine ivedilikle gerekli talimat verilmiştir. İncelemelere bugün başlanacak. Bu elim olayın kesin nedeni, ayrıntılı inceleme sonucunda belirlenecektir. İlk andan itibaren gerek arama kurtarma çalışmaları gerekse şehit ve yaralılarımızın tahliyesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından kısa sürede tüm imkanlar seferber edilerek her türlü destek sağlanmıştır. Acımız çok büyük, milletçe derin üzüntü içindeyiz. Bizleri derin acıya ve üzüntüye sevk eden bu elim kazada şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, TSK’ya ve asil milletimize başsağlığı, sabır; yaralı personelimize acil şifalar diliyorum.”

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