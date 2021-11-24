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Bakan Akar, askeri öğretmenlerle bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde çeşitli birimlerde görev yapan öğretmenlerin temsilcilerini kabul etti.
Bakan Akar, askeri öğretmenlerle bir araya geldi

Personelin Öğretmenler Günü'nü kutlayan ve çalışmalarından dolayı teşekkür eden Bakan Akar, nesillerin yetişmesinde öğretmenlerin payının büyük olduğunu vurguladı.

Toplumların ve medeniyetlerin varlığını devam ettirebilmesinin en öncelikli şartının eğitim olduğunu belirten Akar, bilim ve teknolojinin baş döndürücü hızla ilerlediği bir dünyada, gelişmelere ayak uydurabilmenin, analitik düşünüp yeni fikirler üretebilmenin ve toplumu güvenli bir geleceğe taşıyabilmenin ancak eğitimle mümkün olabileceğini dile getirdi.

Öğretmenleri eğitimin en temel ögelerinden biri olarak değerlendiren Akar, "Bedensel, ruhsal ve sosyal yönden sağlıklı bireylerin, dolayısıyla sağlıklı bir toplumun oluşmasında öğretmenlerin rolü, hayati önemi haizdir. Kazandığımız bilgilerin temelinde öğretmenlerimiz, yani sizler yer alıyorsunuz. Öğretmen olarak ilk adımı attıran sizlersiniz." diye konuştu.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun da katıldığı görüşmenin ardından Bakan Akar, öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan Akar, Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, başta Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında çalışan öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve öğretmenler olmak üzere, tüm eğitimcilerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Bakan Akar, mesajında şunları kaydetti:

"Bundan 93 yıl önce 1928'de bugün 'Millet Mektepleri Başöğretmenliği' unvanını alan Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk de 'Memleketimizi, toplumumuzu gerçek hedefe, mutluluk hedefine ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri milletin istikbalini yoğuran kültür ordusu. Bu iki ordunun her ikisi de kıymetlidir, yücedir, verimlidir, saygıdeğerdir' diyerek öğretmenlerimizin toplum hayatındaki yerini özlü bir şekilde ifade etmiştir.

Vatanımızın her köşesinde üstün bir sorumluluk anlayışıyla görev yapan irfan ordumuzun kıymetli mensuplarının, değerli öğretmenlerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aklın ve bilimin rehberliğinde, 'fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' nesiller yetiştireceklerine ve cehalete karşı yürüttükleri mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edeceklerine yürekten inanıyor, emek, sabır ve fedakarlıkları için her birine şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
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