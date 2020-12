Bakan Akar: Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkını müdafaa görevimizi yerine getireceğiz

Bakan Akar, "Ortak Merkez çalışmaya başladıktan sonra faaliyetlerimiz yoğunlaşacak, Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkını müdafaa görevimizi yerine getireceğiz." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile sınır birliklerindeki inceleme ve denetlemelerinin ardından gece Azerbaycan'a gitti.

Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, Azerbaycan EDOK Komutanlığına geçerek burada düzenlenen askeri törene katıldı.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personelinin yanı sıra Türkiye-Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez'de görev yapacak Türk askerlerinin de yer aldığı törende, askerlere hitap eden Akar, tarihi şan ve şerefle dolu Azerbaycan ordusunu kazandığı zaferden dolayı kutladı.

Ordusunu 44 gün süren "Tek Vatan Harekatı" boyunca sürekli destekleyen Azerbaycan halkını da selamlayan Akar, sahnede yer alan panodaki yazıları işaret ederek "Her şey açık ve net, Azerbaycan-Türkiye kardeşliği ebedidir, sarsılmaz. Bunu herkesin kafasına yazması lazım, kimse unutmasın, kimse yanlış hesap yapmasın." diye konuştu. Akar, Atatürk'ün "Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir. Azerbaycan bizim kardeşimizdir." sözü ile Haydar Aliyev'in, "Biz bir millet, iki devletiz. Bu, bizim dostluğumuzun, kardeşliğimizin manasını mazmununu teşkil eder." ifadelerini hatırlattı.

Azerbaycan ordusunun yapılması gerekeni gözünü kırpmadan yaptığını belirten Akar, "Azerbaycan'ın hürriyeti ve bağımsızlığı için, öz topraklarının yeniden özgürlüğüne kavuşması için gerçekten iman dolu göğsünüzü siper ettiniz. Esger Marşı'nda dediği gibi 'Azerbaycan askeri dönmez geri', oradaki mücadele sürdürüldü ve vatanı, bayrağı için herkes canını ortaya koydu ve bayraklaşan vatan topraklarının teminatı Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri gereğini yaptı ve bu toprakları gerçek sahiplerine kavuşturdu." dedi.

"Aynı ruh ayakta"

Kahraman Azerbaycan ordusunun, dünyanın 30 yıldır seyrettiği öz topraklarının işgaline son verdiğini anımsatan Akar, "Azerbaycan tarihine, dolayısıyla Türk tarihine altın harflerle o 44 gün yazıldı. Bu 44 günde yapılan başarı inşallah 44 yıl ve ötesinde konuşulmaya devam edecek." diye konuştu.

Ermenistan'ın yaptığı katliamların, yaşanan trajedilerin ve üçüncü tarafların tutumunun asla unutulmayacağını dile getiren Akar, Türkiye ve Azerbaycan'ın kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğunu vurguladı.

Türkiye ve Azerbaycan'ın "Ölürsek şehit, kalırsak gazi" anlayışı içinde birlikteliğini sürdüreceğini aktaran Akar, şunları söyledi:

"Bu birlikteliğimiz sonsuza kadar devam edecek. İnşallah bu da bizim ülkelerimizin, asil Türk milletinin hayrına olacak, geleceğinin teminatı olacak. Nasıl ki 102 yıl önce Nuri Paşa ile birlikte omuz omuza vermek suretiyle işgalcilere karşı Azerbaycan Türkü mücadelesini yaptı ve kazandı, bugün de aynı ruh ayakta. Yine omuz omuza vererek her türlü mücadeleyi, her türlü risk ve tehdide karşı mücadeleyi göze almış milletiz. Dolayısıyla bu konuda herkesin aklını başına toplaması lazım. O günkü Kafkas ordusu, bugünkü Azerbaycan ordusu bütün teknolojiyi kullanmak, bütün imkanları seferber etmek suretiyle bu milletin güvenliği için, bu asil milletin refahı, bekası için elinden gelen her türlü gayreti gösterdi, göstermeye devam edecek."

Ortak Merkez

Başarıyla tamamlanan harekatın ardından 9 Kasım'da ateşkes ilan edildiğini, sonrasında Rusya Savunma Bakanı ile yaptıkları mutabakatla ortak merkezin çalıştırılmasını kararlaştırdıklarını hatırlatan Akar, şöyle devam etti:

"Ortak Merkez'den ateşkesin gözetlenmesi ve takibi söz konusu. Vazifemizi yapmak için arkadaşlarımız burada hazır. Ayrıca EYP ve mayınların bulunması, bunların etkisiz hale getirilmesi, bunların masum insanlara zarar vermemesi için de elimizden gelen gayreti gösterdik, göstereceğiz. Bu konuda Azerbaycan ordusu ve TSK bir yumruk haline geldi. Bu konunun halledilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü bizim milletimiz asildir, adaletlidir, insani değerlere, çevreye, masum insanlara karşı çok hassastır. Biz sadece teröristle veya asker askere savaşırız. O hainler, alçaklar gibi, Azerbaycan'ın şehirlerine roket atanlar gibi, Hocalı'da katliam yapanlar gibi değiliz. Biz bir an önce bölgeyi güvenli bir hale getirip bütün insanların rahat ve huzur içinde, Azerbaycan devletinin yasaları çerçevesinde yaşayan herkese güvenli bir hale getirmek için gayretlerimizi sürdürdük, sürdürmeye devam ediyoruz. Bu Ortak Merkez çalışmaya başladıktan sonra faaliyetlerimiz yoğunlaşacak ve Türk-Rus askerleri birlikte çalışmak suretiyle Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar müdafaa etme görevimizi yerine getireceğiz."

Bakan Akar, sözlerinin sonunda şehitleri rahmet, gazileri minnetle yad ederek tüm personelin yeni yılını da kutladı.

Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da sözlerine "Kardeşlerimizi bugün burada görmekten çok mutluyum." diyerek başladı.

Türkiye ve Azerbaycan arasında tarihi birlik ve beraberlik bağlarının olduğunu kaydeden Hasanov, "Türkiye her zaman bizim yanımızda olmuştur. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, Savunma Bakanı ve diğer yetkilileri her zaman Azerbaycan'a destek göstermişlerdir." dedi.

Türkiye'nin büyük desteğinden dolayı bir kez daha teşekkür eden Hasanov, Azadlık Meydanı'ndaki törende TSK ve Azerbaycan ordusu personelinin omuz omuza geçiş yaptığını anımsattı. Zakirov, "O tarihi günde Azerbaycan'ın bütün şehirleri Türk ve Azerbaycan bayrakları ile donatılmıştır." diye konuştu.

Akar'ı duygulandıran fotoğraf

"Tek Vatan Harekatı"nda şehit olan Azerbaycan ordusunun kahraman mensupları için saygı duruşunda bulunulan törende, iki ülke ulusal marşları askeri bando tarafından çalındı.

Salona gelişlerinde askerleri "Selam asker" ifadesiyle selamlayan Akar ve Zakirov, tören öncesinde Türkiye-Azerbaycan dostluğunu anlatan fotoğraf sergisini de gezdi.

Sergide, Akar'ın Azerbaycan'a daha önceki ziyaretleri sırasında çekilen bir fotoğraf dikkati çekti. Fotoğrafta yer alan Tankçı Yüzbaşı Valeh Mamiyev'in harekat sırasında şehit olduğu ve cebinden Akar ile çekilen söz konusu fotoğrafın çıktığının ifade edilmesi Bakan Akar'ı duygulandırdı.

Sürpriz konser

Öte yandan törende şiir dinletisi yapıldı. Bakan Akar'ın davetlisi olarak Bakü'ye gelen sanatçılar Azerin, Esat Kabaklı, Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan mini konser verdi.

Sanatçıların yorumladığı eserlere hep bir ağızdan eşlik eden askerler, konser dolayısıyla keyifli dakikalar yaşadı. Konserlerinin sonunda sanatçılar, TSK ve Azerbaycan ordusu personelinin yeni yılını kutladı, başarılı görevler diledi.

Öte yandan sanatçılar, Bakan Akar ve TSK komuta kademesine Şanlıurfa'daki birlik ziyareti sırasında da eşlik ederek Mehmetçik için konser verdi.