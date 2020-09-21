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Bakan Akar: Biz diyalogdan yanayız fakat oldubittiye de izin vermeyiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda gerçekleştirilen toplantılardan beşincisinin yarın yapılmasının planlandığını belirtti. 
Bakan Akar: Biz diyalogdan yanayız fakat oldubittiye de izin vermeyiz

Bakan Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu'nun da katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi. Libya'daki Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığı'ndan, Afganistan'daki Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'na, NATO Karargahı'ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığı'ndan, KKTC'deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nın yanı sıra ordu komutanları, Muharip Hava Kuvveti ve Donanma komutanları devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

'TSK YOĞUN BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR'

Savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörle mücadele harekatları ve koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin de ele alındığı toplantıda talimatlar veren Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri yoğun bir dönemden geçiyor. Şu ana kadar büyük bir başarıyla bize verilen görevleri yerine getirdiniz. Bundan dolayı hepinizi kutluyorum. İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle, diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız" dedi.

'OLDUBİTTİYE DE İZİN VERMEYİZ'

Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değinen Akar, Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda 'ayrıştırma usullerinin' görüşüleceği teknik toplantının beşincisinin yarın yapılmasının planlandığını belirtti. Akar, şöyle konuştu:

"Biz tabii ki barıştan, istikrardan, müzakere ve diyalogdan yanayız, bunları destekliyoruz fakat herhangi bir oldubittiye de izin vermeyiz. Hem kendi hem de KKTC'li kardeşlerimizin hak alaka ve menfaatlerini korumakta azimli, kararlı ve muktediriz.  Karşı taraf sürekli olarak 'taciz, gerilim, saldırı' gibi ifadeler kullanıyor. Ne tacizi, ne gerilimi? Bizim yaptığımız iş tamamen teknik, bilimsel, 2004'de ilan ettiğimiz kıta sahanlığı bölgemizde yaptığımız bir çalışma. Daha önce de bununla ilgili çalışmalar yapıldı orada. Yeni bir şey değil."

'SAYGIMIZ, ŞÜKRAN DUYGUMUZ SONSUZDUR'

Yurt genelinden gaziler ve yakınlarının katılımıyla Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen Gaziler Günü programının koronavirüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında sınırlı olarak gerçekleştirildiğini, ana etkinliğin ileri bir tarihe ertelendiğini anımsatan Akar, "Gazilerimiz ve onların yakınlarına, şehitlerimize ve onların kıymetli ailelerine saygımız, şükran duygumuz sonsuzdur" ifadesini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin asil milletinin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle bugüne kadar her türlü mücadeleyi yaptığını, bundan sonra da aynı şekilde yapmaya devam edeceğini dile getiren Akar, "Asil milletimizin bağrından çıkan, peygamber ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri akıl ve bilim ışığında anayasa ve yasalar çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda milletinin emrinde, görevinin başındadır" dedi.

Akar, sözlerini karada, denizde, havada yurt içi ve sınır ötesinde zorlu arazi ve hava koşullarında görevlerini icra eden kahraman Mehmetçiğe başarı, bu uğurda hayatını kaybeden şehitlere rahmet, gazilere de şifa dileyerek tamamladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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