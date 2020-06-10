Bakan Akar: Celp işlemleri yapılacak testlerin ardından mümkün olacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, celp işlemleri ile ilgili, "182 bin gencimizin sevkleri, Sağlık Bakanlığı ile koordineli yapılacak testlerin ardından mümkün olacak." ifadelerini kullandı.