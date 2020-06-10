Bakan Akar: Celp işlemleri yapılacak testlerin ardından mümkün olacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, celp işlemleri ile ilgili, "182 bin gencimizin sevkleri, Sağlık Bakanlığı ile koordineli yapılacak testlerin ardından mümkün olacak." ifadelerini kullandı.
Bakan Akar, 24 Temmuz 2015'ten bugüne 16 bin 871, bu yılın başından itibaren ise 431 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Libya'daki gelişmelerle ilgili de Akar, "Arkasındaki destek çekildikçe, ortadan kalktıkça Hafter'in orada kaybolacağı kesin." dedi.
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