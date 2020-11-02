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Bakan Akar: Charlie Hebdo karikatürü terörün mizaha dönüşmüş şeklidir

Milli Savunma Bakanı Akar, Charlie Hebdo karikatürü ile ilgili, "Bu açıkça insanların kutsalına bir saldırıdır, bunu da şiddetle kınıyoruz. Bu aynı zamanda terörün mizah halidir. Terörün mizaha dönüşmüş şeklidir. Bu bir terörist faaliyettir." dedi.
Bakan Akar: Charlie Hebdo karikatürü terörün mizaha dönüşmüş şeklidir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Charlie Hebdo dergisinin Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri yayımlamasına tepki göstererek, "Bu açıkça insanların kutsalına bir saldırıdır, bunu da şiddetle kınıyoruz. Bu aynı zamanda terörün mizah halidir. Terörün mizaha dönüşmüş şeklidir. Bu bir terörist faaliyettir, insanları rahatsız eden, tahrik eden, insanları aşağılayan." dedi.

Akar, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı ve Harp Enstitüleri Açılış Töreninde, kuvvet komutanlarına ve öğrenci subaylara hitap etti.

Bakan Akar, öğrencilerin ellerindeki fırsatlardan istifade ederek kendilerini afetlere, operasyonlara, harekatlara ve bunların yönetimine hazırlaması gerektiğini söyledi.

"Bu nedenle 'daha sonra bakarız' diyerek ertelemek son derece yanlış olur. Bu imkanları, öğretmenlerinizi, komutanlarınızı, kütüphaneyi, ders çalışma sürelerini ve fırsatlarını mutlaka değerlendirmeniz lazım ki geleceğe istenilen düzeyde hazır bir şekilde gidebilin, başlayabilin." diyen Akar, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Şu anda karşılarında çok ciddi bir problem olarak yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulunduğunu ifade eden Akar, şöyle devam etti:

"Bu salgın konusunda hiçbir şekilde bireysel kahramanlık yok. Bireysel kahramanlık gibi görünen sahte kahramanlıklar ihanete kadar gider. Çünkü bir kişinin dikkatsizliği bütün kitleyi, toplumu olumsuz etkiliyor ve kontrol edilemez zincirleme bir reaksiyona sebep oluyor. Dolayısıyla burada basit kahramanlık gösterileri 'Benim için fark etmez, benim arkadaşım, benim dostum, bu cenazeye gitmem lazım, bu düğüne gitmem lazım' sakın ha böyle bir yanlış akıl ve mantık dışı, bilinçsiz hareketlere tevessül etmeyin, bize bu hiç yakışmaz. Dolayısıyla burada gerçekten 'Ben kovidim' diye başlayacaksınız, karşınıza gelen herkesi kovid olarak kabul edeceksiniz. Buna göre tedbirli olacağız ve ilk günkü tedbirlerimizi aynen almaya devam edeceğiz."

Öğrencilerin mezun olduktan sonra karşılaşacaklarına ilişkin bilgi veren Akar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gittiğiniz yerlerde terörle mücadele var arkadaşlar, göreceksiniz. Terörle mücadele var, terörle mücadelenin çatışmaya dönmüş şekli var. Mülteci sorunları var. Bunların normalleşmesi, hayatın normalleşmesi çerçevesinde insani yardım faaliyetleri, oradaki mültecilere yardım var. Yurt içinde, sınır ötesinde çalışmalar var ve tüm bunlarla alakalı, bunları yaparken birtakım siyasi krizlerin içinde kendimizi buluyoruz, siyasi krizler var, bunların yönetimi var. Bu ortamda savunma sanayiyle alakalı diğer konular dahil bunların hepsinin içinde bir anda kendinizi bulacaksınız ve bunları siz yöneteceksiniz. Dolayısıyla işin çok ciddi olduğunu, çok hassas, ülkemize, milletimize gerekli ve lazım olduğunu bileceksiniz ve bugünleri buna göre değerlendireceksiniz."

"Bunların fikir, yayın özgürlüğüyle alakası olmadığını herkes biliyor"
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Balkanlar'da, Ukrayna'da, Afganistan'da, Yemen'de, Körfez'de, Akdeniz havzasında, Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Suriye'de ve Azerbaycan'da birtakım faaliyetler söz konusu. Bu arada maalesef dünyanın belli yerlerinde Avrupa başta olmak, Avrupa'nın belli ülkeleri başta olmak üzere bir Türk ve İslam, Müslüman düşmanlığı da söz konusu. Bir de bunlar var. Dolayısıyla bütün bunların içinde arkadaşlarım sizin birliğiniz, karargahınız var. Burada Charlie Hebdo denilen bir dergi, o dergide yapılan bazı uygulamalar, çalışmalar var. Bunların fikir özgürlüğüyle, yayın özgürlüğüyle alakası olmadığını, yapan da biliyor, bizler de biliyoruz, üçüncü taraflar da biliyor, herkes biliyor. Bu bir şekilde bir tahriktir, bir provokasyondur, bu gerçekten terbiyesizliktir, ahlaksızlıktır. Biz başından beri her zaman söylediğimiz gibi şiddetle kınıyoruz. Burada bizim ülkemizde, hiçbir yayın kuruluşunun ya da hiçbir resmi ya da özel kişinin veya kişilerin, grupların böyle bir şey yaptığı asla söz konusu değil. Bizim kimsenin kutsalıyla uğraştığımız ne tarihte ne günümüzde asla söz konusu değil. Bu gerçekten ahlaksızlıktır, düşüklüktür, zafiyettir."

Bunun bir fikir fakirliği olduğunu, fikrini söyleyemeyen insanların birtakım yollara yöneldiğini belirten Akar, "Bu açıkça insanların kutsalına bir saldırıdır, bunu da şiddetle kınıyoruz. Bu aynı zamanda terörün mizah halidir. Terörün mizaha dönüşmüş şeklidir. Bu bir terörist faaliyettir, insanları rahatsız eden, tahrik eden, insanları aşağılayan." dedi.

Akar, aklıselim Fransız vatandaşlarının da bu yapılanı tasvip etmediğini ve tepki göstermelerini beklediklerini dile getirerek, nerede, ne adına olursa olsun terörist faaliyete de karşı olduklarını vurguladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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