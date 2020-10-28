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Bakan Akar: Charlie Hebdo'nun yaptığı terörün mizah halidir

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransız dergisi Charlie Hebdo'yu kınayarak, "Yapılan bir ifade özgürlüğü değil fikir fakirliğidir. Açıkça bir saldırıdır. Terörün mizah halidir" dedi.
Bakan Akar: Charlie Hebdo'nun yaptığı terörün mizah halidir

Bakan Akar, Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun İslam'a, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Derginin çirkin saldırılarını şiddetle ve esefle kınadığını belirten Akar, şunları kaydetti:

"Hiçbir kutsal değer tanımayan, ifade özgürlüğü adı altında sistematik olarak İslamiyet’e saldıran bu dergi, yayınları ile AB’nin kuruluş felsefesini oluşturan evrensel ve ahlaki değerleri de çiğnemektedir. Yapılan bir ifade özgürlüğü değil fikir fakirliğidir. Açıkça bir saldırıdır. Terörün mizah halidir. Bu tür yayınların radikal grupların işine yarayacağı ve en çok zararı da nüfusunun kayda değer bir kısmı Müslüman olan Fransız toplumuna verdiği açıktır. Aklıselim, makul ve mantıklı düşünen Fransız halkının da bu çirkin yaklaşıma en güzel cevabı vereceğine inanıyoruz."

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