Bakan Akar: Ermenistan savaş suçu işlemektedir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ermenistan savaş suçu işlemektedir. Bunun herkes tarafından bilinmesi gerekmektedir. " dedi.

Katar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için inşa edilen gemilerden ilki olan 'QTS 91 AL DOHA'nın üretimi tamamlandı. ADİK'in (Anadolu Tersanesi) inşa ettiği 'QTS 91 AL DOHA' askeri eğitim gemisi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed Al Attiyah, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Anadolu Tersanesi Başkan Yardımcısı ve CEO'su Süalp Ürkmez'in katıldığı törenle 90 metre uzunluğundaki, bin 950 ton tam yük deplasmanına sahip gemi denize indirildi



KENDİ GÜVENLİĞİMİZİ NASIL GÖRÜYORSAK, KATAR'I DA ÖYLE GÖRÜYORUZ



Törende konuşan Hulusi Akar Katar ile ilişkilerin her alanda mükemmel ve örnek seviyede olduğunu dile getirdi. Bakan Akar, "Türkiye olarak kendi güvenliğimizi nasıl görüyorsak onların da güvenliğini önemsiyoruz. Bölgede barış ve huzurun sağlanmasında önemli roller üstlenecek Katar Ordusu'nun varlığı bizim arzumuzdur. Anadolu Tersanesi de iki ülke arasında gönül köprüsü inşa etmiştir. Biz insan kaynağımıza ve potansiyelimize güveniyoruz" dedi.

ERMENİSTAN'I ŞIMARTMAKTAN VAZGEÇMELERİ YERİNDE OLACAKTIR



Bakan Akar, "Otuz yıldır Azerbaycan'ın öz topraklarının yüzde 20'sinin işgal edilmesine ses çıkarmayanların ateşkes çağrısı yapmak yerine, işgalci Ermenistan'ın Karabağ'ı terk etmesini sağlamaları doğru ve hakkaniyetli olacaktır. Hocalı'da barbarlıkla çocuk, kadın, yaşlı demeden binlerce masum insanın katledilmesine, milyonlarca insanın evinden, yurdundan edilmesine göz yumanların Ermenistan'ı şımartmaktan vazgeçmeleri yerinde olacaktır. Azerbaycan'ın tüm diplomatik çabalarına rağmen, Ermenilerin Karabağ'ı işgali ve gerçekleştirdikleri sivil katliamlar karşısında sus pus olanların bugün sergiledikleri tavır ise maalesef tam bir ikiyüzlülüktür. Bilinmelidir ki işgalci Ermenistan'ın Tovuz'un ardından sivil yerleşimlere saldırma cüretkârlığı ve küstahlığı bardağı taşıran son damla olmuştur." diye konuştu.

"ERMENİSTAN SAVAŞ SUÇU İŞLEMEKTEDİR"



Bakan Akar şöyle devam etti:



"Ermenistan, son saldırısıyla masum siviller ve çocuklar da dâhil olmak üzere can kardeşlerimizi şehit etti. Halen masum sivillerin bulunduğu bölgelere ateş açmaktadır. Gence kentinde masum sivil halka karşı roket ve yasaklanmış mühimmatla yaptığı saldırı da Ermenistan'ın caniliğini, barbarlığını ve gerçek yüzünü en açık şekilde göstermektedir. Ermenistan savaş suçu işlemektedir. Bunun herkes tarafından bilinmesi gerekmektedir. Bu saldırganlık karşısında Azerbaycan, artık öz topraklarını ermeni işgalinden kurtarmak, işgal altındaki halkının hak ve hürriyetini geri almak için harekete geçmiştir. Azerbaycan silahlı kuvvetleri; kendi başına zaferi elde edebilecek, işgal altındaki öz topraklarını kurtaracak azim ve kararlılığa sahiptir ve buna muktedirdir.

"ERMENİSTAN TERÖR ÖRGÜTÜYLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAYI KESMELİ"



Akar, "Ermenistan, yalan ve iftiraları bırakıp terör örgütleriyle asıl kendisi iş birliği yapmayı kesmeli, bu teröristleri ve paralı askerleri göndermeli, işgal ettiği Azerbaycan topraklarından derhal çekilmelidir. Bir otuz yıl daha oyalanmaya tahammülümüz yok. Sorun şimdi ve hemen çözülmelidir. Dolayısıyla sorunu çözmek için oluşturulmuş mekanizmaların da uluslararası saygınlıklarını kazanmaları için bir fırsat doğmuştur. Bunu kullanmalarını bekliyoruz. Her zaman ve her yerde gururla ifade ettiğimiz gibi Azerbaycan'ın derdi bizim derdimiz; sevinci bizim sevincimizdir. Türkiye olarak iki devlet tek millet anlayışıyla bugüne kadar kederde ve kıvançta can kardeşlerimizin yanında olduk. Bundan sonra da Azerbaycan'ın haklı davasında, kendi öz topraklarını geri kazanma mücadelesinde sonuna kadar yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ATTİYAH: ASKERİ ALANDAKİ İŞ BİRLİĞİ VİZYON BİRLİĞİNİ GÖSTERMEKTEDİR



Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed Al Attiyah ise yaptığı konuşmada Türkiye ile işbirliği içinde olmaktan onur duyduklarını vurgulayarak, "Herkese gayretlerinden dolayı teşekkür etmek istiyoruz. Askeri alandaki iş birliğimiz buradaki iki ülkenin liderler arasında vizyon birliğini göstermektedir. İkili ilişkileri desteklemek için elinden geleni yapmaktadır. Bugün bizim için hayırlı ve bereketli olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin liderine ve halkına teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz" dedi.

"DENEYİMLİ EKİBİMİZLE SAVAŞ GEMİLERİ DİZAYN EDİYORUZ"



Anadolu Tersanesi Başkan Yardımcısı ve CEO'su Süalp Ürkmez de, "Devletimizin kendi askeri gemilerini kendi tersanelerinde inşa etme yolundaki stratejisine güvenerek son 16 yıldır kurduğumuz deneyimli ekibimizle sadece Savaş Gemileri dizayn ve inşa ediyoruz. Çalışmalarımızın sonucu olarak 2008 yılında ilk ihaleyi kazandık. Deniz Kuvvetlerimize 8 adet LCT Tank Çıkartma Gemisi inşa ettik. Bu projenin tüm dizaynını kendimiz yaptık ve ortaya sınıfının en hızlı ve en yüksek kapasiteli tank çıkarma gemileri ortaya çıktı. Bu proje ile bir şey daha ispat ettik bir özel sektör tersanesi olarak projenin çok hızlı yapılabileceğini de gösterdik. Kontrat süresine uyarak 37 ay gibi kısa bir sürede 8 gemiyi de teslim ettik. Gemilerimiz 2012 senesinden beri Deniz Kuvvetlerimizin hizmetinde başarılı bir şekilde çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"4 GEMİYİ 24 AYDA TESLİM EDECEĞİZ"



Aynı zamanda Amfibi Çıkartma Gemileri siparişi aldıklarını da söyleyen Ürkmez, "Önemli bir karar vererek Katar Deniz Kuvvetleri Amfibi Çıkarma filosu kurmak için ilk adımı atmış oldunuz. Sipariş etmiş olduğunuz LCT ve 2 adet LCM ve 1 adet LCVP nin imalatı bu ay başlıyor ve bu 4 gemiyi de size sadece 24 ayda teslim edeceğiz" dedi.

MAKSİMUM SAYIDA ÖĞRENCİ AYNI ANDA EĞİTİM GÖRECEK



Cadet Training Ship, Silahlı Askeri Eğitim gemisinin de Katar Deniz Kuvvetlerinin birebir ihtiyaçlarına cevaben maksimum sayıda denizci öğrencinin aynı anda eğitim görmesini sağlayacak şekilde dizayn edildiğini vurgulayan Ürkmez, "Gemimiz bugünkü aşamaya saç kesiminden itibaren 16 ay gibi kısa bir sürede getirilmiştir. İnşallah 1 yıl içinde de tüm eğitimlerini tamamlayarak Katar'a seyredecektir" ifadelerini kullandı.