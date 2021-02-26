  • BIST 1.476
  • Altın 415,913
  • Dolar 7,3234
  • Euro 8,8900
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 6 °C
»

Bakan Akar: Gara'daki PKK'nın caniliğini, alçaklığını herkes görmeli

Milli Savunma Bakanı Akar: "Gara'daki PKK'nın caniliğini, alçaklığını herkes görmeli. Fakat içimizdeki ve dışarıdaki bazı gafil ve hainler bu gerçeği görmemekte ısrar ediyor." dedi.
Bakan Akar: Gara'daki PKK'nın caniliğini, alçaklığını herkes görmeli

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Gara'daki PKK'nın caniliğini, alçaklığını herkes görmeli.Fakat içimizdeki ve dışarıdaki bazı gafil ve hainler bu gerçeği görmemekte ısrar ediyor." dedi.

Bakan Akar, "AB 'insan hakları' diyor. Gara'da şehit edilen masum vatandaşlarımızın yaşam hakkı ne olacak? Demokrasi havarileri artık ikiyüzlülüğü bırakmalı" diye konuştu.

TCG Çeşme'ye Yunan F-16'larının tacizi
Milli Savunma Bakanı Akar, TCG Çeşme'ye Yunan F-16'larının tacizine ilişkin de "Gerekli cevap verildi. Bu tutumun iyi komşuluk ilişkilerine uygun olmadığını bir kere daha ifade ediyoruz" dedi.

Akar, "S-400 savunma sistemi, tehdit ve tehlikeye karşı ihtiyaç duyulduğunda kullanılır. Türkiye'ye karşı bir taarruz niyeti yoksa kimseye zararı yok" şeklinde ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi inşaatı sona yaklaşıyor26 Şubat 2021 Cuma 11:42
  • Milyonlarca liralık vurgun yapan dijital para dolandırıcılarına operasyon26 Şubat 2021 Cuma 11:30
  • Cenazede 22 kişiye virüs bulaştırdı; mahalle ikinci kez karantinaya alındı26 Şubat 2021 Cuma 11:29
  • Öldürdüğü sevgilisinin cesedini öpüp, saçlarını toparlamış26 Şubat 2021 Cuma 11:28
  • Ankara merkezli 8 ilde operasyon: 45 şüpheli gözaltında26 Şubat 2021 Cuma 11:18
  • İnsanlık tarihinin kara lekesi: Hocalı Katliamı26 Şubat 2021 Cuma 11:13
  • BBP Genel Başkanı Destici'den 'Hocalı katliamı' açıklaması: Acısı bizimle yaşamaya devam edecek26 Şubat 2021 Cuma 11:12
  • TÜGVA Hocalı Katliamı'nı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde andı26 Şubat 2021 Cuma 11:11
  • Dışişleri Bakanlığı: Can Azerbaycan'ın acısını kalbimizin en derinlerinde hissediyor ve paylaşıyoruz26 Şubat 2021 Cuma 10:35
  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan'ın 10 Kasım bildirisini uygulayacağını umuyorum26 Şubat 2021 Cuma 10:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti