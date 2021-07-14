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Bakan Akar, İtalyan mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar'ın, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile görüştüğünü açıkladı.
Bakan Akar, İtalyan mevkidaşı ile görüştü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İstanbul'da gerçekleşen görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının yanı sıra Afganistan, Libya ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ele alındı. 

Yapıcı ve olumlu geçen görüşmede Bakan Akar, NATO'nun güney kanadı ve Akdeniz'in iki müttefik ülkesi Türkiye ve İtalya arasındaki ortak değerlere ve iş birliğine vurgu yaparak; Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunların uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri ve diyalogla çözümünden yana olduğunu, başta DEAŞ, FETÖ ve PKK/YPG olmak üzere her türlü risk, tehdit ve tehlikeye karşı mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü, Türkiye'nin salgına rağmen NATO'ya kesintisiz katkı sağlamaya devam ettiğini, iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine verilen önemi ifade etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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