Bakan Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Başağa'yı, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.
Başağa'nın Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından iki bakan, baş başa görüşme gerçekleştirdi.
Akar, Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri ile görüştü
Akar, Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri ile görüştü
Akar, konuk Bakanı, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.
Camilleri'nin Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından iki bakan, baş başa görüşme gerçekleştirdi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.