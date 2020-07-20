Bakan Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Başağa'yı, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

Başağa'nın Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından iki bakan, baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Akar, Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri ile görüştü