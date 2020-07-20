  • BIST 119.531
  • Altın 399,349
  • Dolar 6,8513
  • Euro 7,8481
  • Ankara 32 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 30 °C
»

Bakan Akar, Libya İçişleri Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüştü.
Bakan Akar, Libya İçişleri Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı bakanlıkta düzenlenen askeri törenle karşıladı. Başağa'nın Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından iki bakan baş başa görüşme gerçekleştirdi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de geçen yıl gazete ve dergi sayısı 2018'e göre yüzde 8 azaldı20 Temmuz 2020 Pazartesi 11:10
  • ‘Yıldırım-2 cilo’ operasyonu başlatıldı: 1.106 personel görev alıyor20 Temmuz 2020 Pazartesi 09:54
  • Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü kutlanıyor20 Temmuz 2020 Pazartesi 09:50
  • Haliç'te trafik yoğunluğu20 Temmuz 2020 Pazartesi 09:38
  • Libya'dan tarihi Türkiye açıklaması: Şaşkınlık içindeyiz!20 Temmuz 2020 Pazartesi 09:34
  • Bakanlık açıkladı: Hepsi etkisiz hale getirildi20 Temmuz 2020 Pazartesi 09:30
  • Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği: Libya'da tek çare meşru hükümetin desteklenmesi20 Temmuz 2020 Pazartesi 09:28
  • İzmir'de metro inşaatı nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi20 Temmuz 2020 Pazartesi 09:25
  • İran ve Afganistan'a yapılan uçuşlar askıya alındı20 Temmuz 2020 Pazartesi 09:25
  • 'Ermenistan'ın saldırıları tüm dünyaya anlatılmalı'20 Temmuz 2020 Pazartesi 09:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti