Bakan Akar, Libya İçişleri Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı bakanlıkta düzenlenen askeri törenle karşıladı. Başağa'nın Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından iki bakan baş başa görüşme gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı bakanlıkta düzenlenen askeri törenle karşıladı. Başağa'nın Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından iki bakan baş başa görüşme gerçekleştirdi.
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