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Bakan Akar Libya Milli Mutabakat Hükümeti Savunma Bakanı Nemruş ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Milli Mutabakat Hükümeti Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ile İstanbul'da bir araya geldi.
Bakan Akar Libya Milli Mutabakat Hükümeti Savunma Bakanı Nemruş ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşme, Milli Savunma Bakanlığının Milli Mutabakat Hükümeti Savunma Bakanlığı ile ikili iş birliğini geliştirme ve güçlendirme çabaları çerçevesinde gerçekleşti.

Bakan Akar, görüşmede Türkiye'nin, Libya'da barış ve istikrarın gerçekleşmesi için Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru Milli Mutabakat Hükümetini ve Birleşmiş Milletlerin Libya'daki siyasi çözüm çabalarını desteklediğini ifade etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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