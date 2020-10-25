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Bakan Akar, Pakistan Savunma Bakanı ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Bakanı Pervez Khattak ile bir araya geldi. Görüşmede, savunma konuları ile savunma sanayiinde iş birliği hususunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Bakan Akar, Pakistan Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, çeşitli programlara katılmak için gittiği Pakistan'da Savunma Bakanı Pervez Khattak ile görüştü. Parlamenterler Binası'nda gerçekleşen görüşmede, bölgesel ve ikili güvenlik ve savunma konuları ile savunma sanayiinde iş birliği hususunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Bakan Hulusi Akar tarafından; Türkiye ve Pakistan arasındaki tarihi dostluk ve kardeşlik bağlarına vurgu yapıldı. Ayrıca Pakistan halkının Milli Mücadele sırasındaki desteğinin gönüllerde silinmez bir yere sahip olduğunu, Türk milletinin Pakistanlı kardeşlerinin fedakârlıklarını asla unutmayacağı, MİLGEM ve yürütülmekte olan diğer projelerin iki ülke arasındaki iş birliğine farklı bir boyut kazandırdığı, bu projelerin dünya ve bölge barışına önemli katkılar sağlayacağı, Pakistan'ın işgal altındaki toprakları için mücadele eden Azerbaycan Türkü'nün yanında olmasının anlamlı ve kıymetli olduğu, Türkiye'nin Keşmir konusunda her zaman Pakistan'ın yanında olduğu, bundan sonra da Pakistanlı kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceği ifade edildi.

Bakan Akar ayrıca ziyareti kapsamında Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadeem Raza ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Qamar Javed Bajwa ile de ayrı ayrı görüştü.

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