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Bakan Akar: Pençe Kartal-2 operasyonları artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam ediyor

Milli Savunma Bakanı Akar, "Irak’ın kuzeyinde, varlığını sürdürmeye çalışan PKK’ya karşı operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam etmektedir" dedi.
Bakan Akar: Pençe Kartal-2 operasyonları artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam ediyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Irak’ın kuzeyinde, varlığını sürdürmeye çalışan PKK’ya karşı operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam etmektedir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar "Pençe Kartal-2 kara desteği olmadan 35 km. derinlikte icra edildi. Kritik ve önemli operasyon, nitelik olarak diğerlerinden farklılık gösteriyor" diye konuştu.

Bakan Akar "(Operasyon) Karadan destek ve irtibat olmadan icra edildi. Operasyon için yoğun gizlilik tedbirleri altında geniş hazırlık süreci yaşandı" dedi.

Akar, şöyle devam etti:

"Dost ve müttefiklerimizle koordine edilerek yapılan harekat öncesinde hedefler özenle seçilmiş, harekatın planlaması ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliğiyle çevrenin korunmasına azami dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir."

Bakan Akar, Gara'daki operasyona ilişkin "Özel Kuvvet personeli tarafından iki teröriste tekrar teslim olun çağrıları yaptırıldı, çıkan olmadı. İçeriden ateşle karşılık verildi" şeklinde konuştu.

Milli Savunma Bakanı Akar "Operasyon, kahraman personelimiz tarafından güvenlik tedbirleri alınarak çok zor şartlar altında, her ülkenin yapamayacağı şekilde icra edildi." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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