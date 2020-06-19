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Bakan Akar: Peşlerini bırakmadık bırakmayacağız

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şırnak'a bağlı Akçakuşak köyünde yaptığı konuşmada, "Bu alçaklar, bu hainler kalleş saldırılarının hesaplarını verecekler." dedi.
Bakan Akar: Peşlerini bırakmadık bırakmayacağız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Akçakuşak köyüne gitti. Köy camisinin avlusunda kurulan taziye yerinde, Silopi'de bölücü terör örgütünün el yapımı patlayıcı ile düzenlediği saldırıda şehit olan işçiler Emin Eruğul, Hacı Atilla, Nesim Beştaş ile Osman Tuncay'ın anne, baba, eş ve yakınlarını ziyaret eden Bakan Akar ve komutanlar, aileye başsağlığı dileklerini iletti. Şehit yakınları ve köylülerle uzun süre oturan ve taleplerini dinleyen Bakan Akar, "Biz bu mücadelede sizlerle bir ve beraberiz. Şehit ailelerimiz için maddi, manevi yapılması gereken ne varsa, bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya da devam edeceğiz" dedi. 

'PEŞLERİNİ BIRAKMADIK BIRAKMAYACAĞIZ'

Bir şehit yakınının "İntikamımızın alınmasını istiyoruz" sözleri üzerine Bakan Akar, şunları söyledi:

"Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Şu anda binlerce asker, dağda, ovada teröristlerin peşinde. Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. Onların inlerini, barınaklarını, mağaralarını başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Bu durmayacak. Bu alçaklar, bu hainler kalleş saldırılarının hesaplarını verecekler. Hepsi dağıldı, kaçacak delik arıyorlar. Peşlerini bırakmadık bırakmayacağız, döktükleri kanların hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz. Gece-gündüz sürekli onların peşindeyiz. Bu iş bitecek inşallah. Cumhurbaşkanımızın bize talimatı bu, 'Bu işi bitirin' diyor. Bugünlere kolay gelinmedi. Bu günlere gelinmesinde askerin, jandarmanın, polisin, korucuların emeği, kanı, teri var. Bu noktaya geldik, inşallah bu noktadan sonra da bitecek bu iş. Teröristlerin yurt içindeki yuvaları başlarına yıkıldı, sınır ötesinde de nereleri varsa başlarına yıkıyoruz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek, ülkemizi halkımızı bu musibetten kurtaracağız inşallah."

ŞEHİT EŞİNİN BAYRAK TALEBİ

Ziyaretin sonunda şehitlerden birinin eşi Bakan Akar'dan Türk Bayrağı istedi. Bakan Akar getirilen Türk Bayrağı'nı öperek şehit eşine hediye etti. Köylüler de Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi'ne ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, "Her zaman sizin yanınızdayız, sizlerle gurur duyuyoruz" dedi.

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