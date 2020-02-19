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Bakan Akar son noktayı koydu: Kesinlikle söz konusu değil

Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar: İdlib'deki gözlem noktalarının geri çekilmesi kesinlikle söz konusu değil. Bu noktalara saldırı olursa misliyle karşılık verilecektir. Rusya ile görüşmeler de devam edecek.
Bakan Akar son noktayı koydu: Kesinlikle söz konusu değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Akar, "Astana mutabakatının 5'inci maddesini iyi okuyun. Orada taraflar ateşkesin sağlanabilmesi için garantör devletlerin ilave tedbir alması için yetkili. Alanın kontrol edilmesi için çalışıyoruz. Bizim yaptığımız intikallerin başka amacı yok. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız. Demokratik, istikrarlı bir Suriye istiyoruz" dedi.

Akar sözlerinin devamında, "İdlib'deki gözlem noktalarının geri çekilmesi kesinlikle söz konusu değil. Bu noktalara saldırı olursa misliyle karşılık verilecektir. Rusya ile görüşmeler de devam edecek" diye konuştu.

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