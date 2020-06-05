Bakan Akar talimat verdi! İnceleme başlatıldı

Sosyal medyada yer alan ve bir askere, daha kıdemli diğer askerler tarafından yaptırılan hareketlerin yer aldığı görüntülere dair Milli Savunma Bakanı Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı.