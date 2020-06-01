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Bakan Akar: TSK asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam etmektedir

Bakan Akar, "TSK, terörle mücadele görevlerinin yanı sıra uluslararası alanda barışa destek faaliyetleri kapsamındaki görevleri de başarıyla yerine getirmekte ve asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
Bakan Akar: TSK asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam etmektedir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Hava Kuvvetleri terörle mücadele harekatındaki görevlerinin yanı sıra uluslararası alanda üstlendiği barışa destek faaliyetleri kapsamındaki görevleri de başarıyla yerine getirmekte ve asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, askeri havacılık alanında bir asrı aşan tecrübesi, nitelikli personeli, modern teknolojisi ve üstün başarılarıyla göğüsleri kabartan, asil Türk milletinin semalardaki gururu ve çelikleşmiş ifadesi olan Hava Kuvvetlerinin kuruluşunun 109'uncu yılını coşku ve heyecan içinde kutladıklarını belirtti.

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Risk, tehdit ve tehlikelerin arttığı, her alanda büyük değişimlerin ve dönüşümlerin yaşandığı bu dönemde özellikle yakın çevrede yaşanan krizlerin etkin, caydırıcı ve saygın bir silahlı kuvvetlere sahip olmayı zorunlu kıldığını vurgulayan Akar, bu nitelikleri haiz silahlı kuvvetler için de güçlü kara, deniz, hava ve uzay gücünün şart olduğunu bildirdi.

Akar, 1 Haziran 1911'de kurulan Türk Hava Kuvvetlerinin "İstikbal göklerdedir" sözünden aldığı ilhamla kendisini sürekli geliştirerek bugünkü üstün hava teknolojisine kavuştuğunu ve bu ileri teknolojiyi kullanma kabiliyetine sahip, yüksek eğitimli, nitelikli personeliyle dünyanın önde gelen Hava Kuvvetleri arasındaki saygın yerini aldığını aktardı.

Hava Kuvvetlerinin, yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarda Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer unsurları ile uyum içerisinde çalışarak, sahip olduğu eşsiz yetenekleri kullanarak büyük başarılar elde edilmesine önemli katkıda bulunduğunun altını çizen Akar, şunları kaydetti:

"Türk Hava Kuvvetleri terörle mücadele harekatındaki görevlerinin yanı sıra uluslararası alanda üstlendiği barışa destek faaliyetleri kapsamındaki görevleri de başarıyla yerine getirmekte ve asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam etmektedir. Türk Hava Kuvvetlerimizin kuruluşunun 109'uncu yıl dönümü vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını; vatanımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın ve asil milletimizin huzuru ve güvenliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyor, acil şifalar diliyorum.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz başta olmak üzere, Hava Kuvvetlerimizin bugünkü seviyeye ulaşmasında büyük katkıları olan muvazzaf ve emekli tüm personelini ve onlara daima destek olan kıymetli aile fertlerini gönülden kutluyor, kendilerine sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
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